Sant Jordi a la ‘Booktown’

Un Sant Jordi en una Ciutat de Llibres, o Booktown, no pot ser un Sant Jordi qualsevol. Així que Calonge, la primera Booktown de Catalunya, ha decidit que celebrarà el seu Sant Jordi entre el 13 i el 28 d’abril. Dues setmanes de llibres, roses, espectacles, autors, signatures i música.

Les primeres jornades tindran lloc els dies 13, 14 i 15 d'abril. La següent setmana, els dies 20, 21, 22 i l'esperat 23,hi haurà tota una multitud d'actes, presentacions i una trentena d’autors signant llibres. També està prevista la presentació d’un llibre sobre el castell de Calonge, l’autor del qual és Josep Maria Esquius, l’arquitecte que va dur a terme les darreres obres de restauració.

L’any passat, el centre de Calonge es va omplir en el primer Sant Jordi com a «poble de llibres». Ni el vent ni la pluja intermitent no van impedir que centenars de persones de tota Catalunya visitin la localitat empordanesa. Aquest any, la intenció és destrossar la marca de 2022.

Les activitats començaran dijous vinent amb l’emissió del programa Islàndia, de RAC1, amb Albert Om, en directe des de Calonge. Divendres està prevista la conferència sobre les darreres novetats de les excavacions arqueològiques de la vil·la romana del Collet, i presentació del llibre «La bòbila i el cementiri romans del Collet est de Sant Antoni».

El dissabte 15 d’abril, hi haurà la presentació del llibre «Escrits empordanesos», de Víctor Pou, al castell de Calonge. Des del dia 19 fins al 23 d’abril, Calonge s’omplirà de tota mena d’activitats relacionades amb els llibres, i el llarg Sant Jordi finalitzarà el divendres 28 amb la presentació de «Miscel·lània d’homenatge a Montserrat Darnaculleta», obra de diversos autors, editada per Colònico i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

Fa poc més d’un any, Calonge va apostar per autoproclamar-se, poble de llibres, convertint-se en la primera Booktown de Catalunya. La iniciativa pretenia revitalitzar l’activitat del centre històric potenciant el comerç i la restauració mitjançant una oferta cultural atractiva i original.

Mentre a la majoria de ciutats les llibreries tancaven, Calonge amb poc més d’11.000 habitants, buscaven set persones emprenedores per obrir set locals aleshores tancats i sense activitat.A canvi oferien importants ajudes per rehabilitar els espais, comprar el mobiliari, contractar el personal i bonificacions en els impostos municipals.

Per donar suport als establiments es van posar en marxa per a tota mena de públic set cicles culturals adreçats a recolzar comercialment les llibreries, dues de generalistes, Libelista i Rals llibres, i cinc més especialitzades en temes concrets: La Viatgeria, Calonge Còmics, Orient (llibres de pensament i medicina oriental), Cocollona (espiritualitat) i Llibooks (infantil i juvenil). Encara caldria afegir-hi els anys d’activitat continuada de la Llibreria Dalmau a Sant Antoni i el dinamisme de les Biblioteques Pere Caner a Calonge i La Cooperativa a Sant Antoni.

El projecte «Calonge, poble de llibres» va vendre uns 35.000 llibres durant el primer any d’obertura de les set llibreries. Segons l’organització, la cinquantena d’activitats culturals que es van organitzar en aquest temps, van rebre més de 3.000 assistents.