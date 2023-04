El Festival del Còmic de Figueres ha tancat la 16a edició aquest diumenge superant els 5.000 espectadors. Els organitzadors asseguren que el certamen està molt consolidat i aquest any han assolit un dels reptes més importants: apostar per l'humor en català. En aquest sentit, la inauguració va ser amb el podcast de 'La Ruïna' que presenten Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes que s'ha pogut veure per primera vegada en català. Es tracta d'un format d'èxit a tot l'Estat i fins ara es feia en llengua castellana. El codirector del festival, Xavier Valtentí, ha assegurat que després de l'èxit d'assistència els dos humoristes "s'han adonat que en català també es pot fer humor 'mainstream'".

El Festival del Còmic de Figueres va arrencar el dijous 6 d'abril amb el podcast de 'La Ruïna', que va omplir el teatre municipal del Jardí de Figueres amb més de 800 persones. En aquesta inauguració hi va participar l'humorista empordanès Jair Domínguez. A més, el certamen ha comptat amb altres espectacles en català com ara 'Pongo' de Judit Martín i Mònica Ballesteros, que el divendres va exhaurir les localitats a la sala Cate, o 'Camping Caravaning Cubelles', que ha comptat amb la participació d'Oye Sherman, Josep Català, Manel Vidal i Marc Sarrats. Enguany el certamen estrenava un nou espai, el 'Late Comic' del Casino Menestral de Figueres. En aquest espai s'hi ha programat l'espectacle 'Mític' de l'humortista Modgi, i 'Las putas amas (de casa)', de Patricia Sornosa i Patricia Espejo, que tots dos van exhaurir les entrades. Valentí apunta que en aquest espai, el festival pot arribar a "registres" nous, com ara "l'humor d'última hora". En aquest 'Late Comic' també hi ha actuat Godai Garcia i Irene Minovas amb 'Humor de micro' i Roger Pelàez que ha fet el monòleg 'Ejeculant diarrea'. Durant els quatre dies de festival, els organitzadors també han preparat activitats gratuïtes i obertes a tots els públics a la capital de l'Alt Empordà. Els organitzadors calculen que més de 400 persones han acudit en alguna de les activitats gratuïtes. El certamen ha programat a la plaça de Catalunya els espectacles de la Compagnie Zania (provinents d'Itàlia i Suïssa), la Tanik (d'Alemanya) i el col·lectiu Bandada, un grup de pallasses especialitzades en el 'clown a capella'. La setzena edició del festival s'ha tancat amb un dels caps de cartell d'enguany. Es tracta de l'espectacle de teatre mut 'Nautilus', de l'artista neozelandès Trygve Wakenshaw. El públic de la Cate de Figueres ha quedat rendit davant de l'espectacle de teatre de gest. El codirector Xavier Valentí afirma que tanquen l'edició d'enguany "satisfets d'haver omplert platees" amb la programació del festival. A més, destaca que totes les propostes han tingut molt bona acollida i això mostra el nivell de consolidació del certamen humorístic i l'obertura a nous públics i formats.