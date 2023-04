La Comissió Institucional de la Xarxa de Museus de comarques gironines, que agrupa 26 equipaments, ha presentat les principals línies d’actuació d’aquest 2023, entre les quals destaca acostar més a la ciutadania els seus serveis i activitats. Es farà mitjançant el suport a la gestió i incorporant la "corresponsabilitat i l'accessibilitat" per aconseguir una participació activa.

Entre les accions previstes per aquest any, també hi ha millorar la gestió dels actius patrimonials amb el reforç de determinades tasques, optimització de recursos i el foment de la innovació i la divulgació de la recerca. També es durà a terme una campanya de suport a la documentació de la xarxa, fent especial incidència als recursos mancomunats.

Alhora, també s'incrementarà l'eficàcia dels equips professionals dels museus amb més capacitació i fomentant l'accés a noves competències adaptades de les necessitats actuals.

El pressupost total de la xarxa per aquest 2023 és de 970.000 euros. En la línia de cooperació, el Departament de Cultura ha incrementat la seva aportació en 30.000 euros per arribar a un total de 210.000 euros, mentre que en la línia de foment de la xarxa, el Departament de Cultura i la Diputació de Girona hi aportaran un total de 760.000 euros, 460.000 € i 300.000 euros respectivament.

Pel que fa al balanç de les accions dutes a terme el 2022, se'n fa una valoració positiva en relació al treball mancomunat.

La Xarxa de Museus de les Comarques de Girona està formada per 26 equipaments museístics de la demarcació. Es va constituir el novembre de 2015, mitjançant un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.