«Les altres» puja a l’escenari els set pecats capitals de l’adolescència

La sala La Planeta de Girona estrena aquest vespre la seva nova producció, Les altres, una comèdia «amb un punt fosc» sobre l’adolescència construïda a partir dels set pecats capitals. La peça, amb text de Marc Artigau i direcció de Meritxell Yanes, compta amb les interpretacions de les gironines Laura Pujolàs i Cristina Arenas.

Va ser justament a partir de la complicitat que les dues intèrprets tenen des de fa anys que va néixer aquesta comèdia. Van encarregar a Artigau l’escriptura d’un text amb la premissa de parlar de la joventut, un tema que el dramaturg articula a partir de vuit escenes autoconclusives -els set pecats i un diccionari del llenguatge dels joves d’avui dia- per acostar-se a idees com la ira, la luxúria o l’enveja, «qüestions que quan ets adolescent vius amb tota la intensitat, perquè ho portes tot a les últimes conseqüències», explica Artigau.

No només per a adolescents

El dramaturg assenyala que no es tracta d’una obra per a adolescents, sinó per a tota mena de públic, perquè les escenes retraten diverses generacions d’adolescents. «És una mirada sobre l’adolescència que apel·la a un públic ampli», explica.

La directora, Meritxell Yanes, hi coincideix: «és una obra per veure en família, perquè pot donar peu a començar moltes converses, perquè l’adolescència per pares i fills és el mateix, un moment de descoberta, encara que l’entorn o la tecnologia siguin diferents».

«És una comèdia amb punts foscos i mala llet, amb un humor irreverent, de riure amb la boca petita», remarca Artigau.

Una mare i una filla, un noi que ha de fer una exposició oral a classe, la coordinadora d’una reunió de pares... són alguns dels personatges que protagonitzen les diferents escenes, i per això Yanes destaca la feina de les dues actrius, que sense canviar de vestuari ni escenografia, han d’interpretar rols molt diferents.

Les altres es podrà veure en cinc funcions fins diumenge.