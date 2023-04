El periodista Pius Pujades publica amb l’editorial Atrium Artis el llibre Hèlios. Contra la dictadura amb humor, un recorregut per l’obra i la vida de l’humorista, fotògraf, dibuixant i periodista Jordi Soler, conegut com a Hèlios i autor de Sísif, la tira còmica d’El Punt Avui. A les seves 428 pàgines, s’hi recullen centenars de dibuixos-acudits, molts dels quals van ser realitzats a la barra del bar L’Arc, on es desenvolupava bona part de la vida nocturna, però també cultural, de la ciutat en la dura postguerra. Aquells dibuixos són un reflex de l’ambient que es respirava durant els anys seixanta i setanta del segle passat.

Mor el ninotaire, periodista i fotògraf Jordi Soler als 83 anys Aquest llibre vol ser una aproximació a la seva biografia complexa, confusa, sovint difusa, escrita per un amic, en Pius Pujades, que confessa desconèixer algunes llargues etapes de la vida del company. Aporta el que l’Hèlios li ha deixat saber, que ja és mol, i ofereix al lector centenars de dibuixos, escrits, cartes, històries, que denuncien sense embuts, sense vergonya, obscenament, la dura repressió política, religiosa i social del franquisme. El llibre compta amb una introducció de l’escriptor i cineasta afincat a París, Fernando Arrabal i està prologat per el periodista Jordi Grau. La presentació, organitzada per la Fundació Atrium Artis i l’Arc, es farà al mateix bar L’Arc de Girona aquest dijous les 7 del vespre. Hi intervindran l'autor, Pius Pujades; Jordi Grau, autor del pròleg; Daniel Bonaventura, de l’Arc i Antoni Bou, de la Fundació Atrium Artis.