Les bambolines de la música, tot allò que queda fora de l’escenari i que va de l’experiència i el dia dels artistes a l’organització d’un esdeveniment musical, entra a les aules de la mà de diversos festivals gironins, que impulsen projectes educatius per acostar la cara B del sector als joves. És el cas de l’Strenes, que consolida el projecte impulsat l’any passat per dur artistes als instituts de Girona, o de l’Espurnes de Llagostera, que en els darrers mesos ha treballat conjuntament amb estudiants de quart d’ESO perquè puguin veure des de dins com s’organitza un festival i s’impliqui en la programació.

En el marc del projecte educatiu de l’Strenes, la cantant Suu va visitar ahir els alumnes de l’institut Santiago Sobrequés de Girona per fer-los una xerrada i cantar algunes cançons en format acústic, per acostar-los «el que passa darrera dels escenaris, tot el que no es veu», detalla el director de la Casa de la Música de Girona, Jordi Planagumà, que coordina el projecte amb el festival. La cantant va repassar l’inici de la seva carrera mentre encara estava estudiant batxillerat i, a preguntes dels estudiants, va explicar quin mètode té per composar cançons. Suu està «acostumada» a fer xerrades en escoles i instituts però que explica que és la primera vegada que ho fa amb alumnes d’un batxillerat centrat en les arts escèniques: «Això fa que sigui molt més profitós per a ells». L’Strenes també visitarà els instituts Narcís Xifra, la Salle i Montilivi, i a més de Suu, hi durà la cantant Scorpio, d’Eufòria de TV3. Prenen el relleu a Alfred García, l’artista que va estrenar el projecte educatiu del festival el 2022. Per la seva banda, l’Espurnes s’ha aliat amb alumnes de l’institut de Llagostera i, a través de l’assignatura de música i el projecte Espurnes a les Aules, els ha implicat per decidir, conjuntament amb l’equip del festival, la part de programació més enfocada al públic juvenil. Durant els mesos de treball conjunt, que s’allargarà fins la celebració del festival, els alumnes han pogut descobrir com funciona un festival des de dins i han tocat temes com la programació artistica, les necessitats i organització el dia del festival, la necessitat de tenir un punt lila o el pressupost, per exemple.