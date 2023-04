La Girona grisa i corcada de Carmen Alcalde torna a les llibreries, ara en català

«L’enterrament va constituir una gran paròdia que, per un dia, va arrencar de la monotonia i l’avorriment la gent d’aquella Girona somnolenta i llefiscosa que tenia posada la mirada en la nostra família. Les velles amigues, les famílies de les velles amigues, i les noves amigues de les velles amigues, van acudir en negra manifestació a casa per veure’m de més a prop i comprovar amb els seus propis ulls si era veritat que el temps m’havia envilit, degenerat, depravat com es deia», escrivia la periodista i escriptora Carmen Alcalde (Girona, 1936) sobre el seu retorn a la ciutat per la mort del pare. Aquella Girona grisa, corcada per la hipocresia i vençuda pel franquisme que Alcalde va retratar a Cartes a Lilit torna ara a les llibreries de la mà de Llibres del Segle.

El segell empordanès publica, per primera vegada en català, amb traducció de Daniel Bonaventura, l’obra d’Alcalde, un llibre a mig camí entre la novel·la d’aprenentatge, l’autobiografia i el relat epistolar, sempre amb la cara més sinistra del franquisme com a teló de fons. Carmen Alcalde no és a la biblioteca La primera reedició íntegra d’aquest volum des de l’any 1979 -el 2003, a Vete y ama, se’n van publicar estractes i se’n van suprimir d’altres- reivindica el valor literari i també històric de l’obra d’Alcalde, «un llibre necessari i fonamental» per explicar una època molt determinada de la ciutat, segons Bonaventura, traductor i experiodista de Diari de Girona. Documentant-se per una novel·la ambientada en la Girona dels 60 i 70, va topar amb un llibre que, «tot i ser una de les grans obres literàries sobre Girona, és impossible de trobar a les biblioteques». A partir d’aquí, de bracet amb Llibres del Segle va encarregar-se de la traducció, molt ben rebuda per l’autora, satisfeta perquè «respira un català molt natural». De gènere epistolar, Cartes a Lilit és per al seu traductor «tot un estudi de l'època, molt rigorós», sobre els anys d'una ciutat rendida, que exercia de «presó franquista» i «on l'autoritat ordenava què es podia fer, pensar i fins i tot sentir», al mateix temps que funciona com «un bon exercici literari, amb tècniques gairebé de novel·la, sobre una protagonista a la recerca de la llibertat i l'amor». «És una obra molt crua i molt sincera, amb episodis molt sucosos, explicada per algú que no troba tendresa a casa i que busca, en la religió, la Falange i més endavant, la lluita antifranquista, la idea de llibertat i comunitat que no té a la llar», explica Daniel Bonaventura sobre els diferents capítols del llibre. Amb el conflicte sempre latent de la seva condició de lesbiana, Alcalde viu enamoraments i desencisos en adonar-se que, les organitzacions o moviments en què es va integrant són, en realitat, «estructures de control a la persona». «Ella busca una manera plena de viure, viure amb plenitud, estimant segons els propis sentiments, en llibertat, també si és un amor homosexual, el pitjor pecat en l'època. Tot i que hi havia homosexualitat amagada, soterrada, també als quadres dirigents dels ordes religiosos i de Falange o l'Opus, com revela el llibre», explica el traductor i periodista gironí. I és que el pes social i personal de la religió travessa tot el llibre. L'efervescència amorosa en un col·legi de monges, amb un vincle entre místic i eròtic amb una de les superiores; la intransigència de la Secció Femenina de la Falange o, més tard, l'Opus Dei vist des de dintre són alguns dels ítems de les cartes que la fundadora de Presència escriu a Lilit, la primera esposa d'Adam segons el judaisme i tota una icona per al feminisme. La reconciliació amb la ciutat A partir de les seves vivències personals i fets íntims, Alcalde hi traça el retrat d'una època i d'una Girona, com diu l'historiador Josep Clara al postfaci, amb qui ha viscut una relació «turbulències, d'amors i d'odis» i que l'any 2005 encara descrivia com una «trista ciutat, intractable i hostil a qualsevol manifestació de ruptura contra Franco». Carmen Alcalde confessa un homicidi involuntari a la Girona de la postguerra En aquest sentit, Bonaventura considera que «la Girona institucional està en deute amb Carmen Alcalde», que va ser col·laboradora durant anys de Diari de Girona. «Com a autora, com a fundadora l'any 1965 d'una revista que va projectar el nom de Girona arreu i també com a pionera de la lluita feminista, se li deu un homenatge que podria servir de reconciliació», insisteix. Alcalde, que viu a Barcelona, no podrà assistir a la presentació del llibre, demà a Girona, per motius de salut, tot i que hi participarà a través d'un vídeo. A l'acte, previst a les 7 de la tarda al cafè l'Arc, hi intervindran el traductor Daniel Bonaventura, l'editora Marta Costa-Pau, l'historiador Josep Clara i el professor de Literatura de la Universitat de Girona (UdG), Xavi