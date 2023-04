Quatre guanyadors de la Palma d’Or i una selecció d’alguns dels cineastes més prestigiosos del món. Aquest és el menú que ha desvelat avui el Festival de Cannes en la roda de premsa de presentació de la 76a edició del festival de cinema més important del planeta. La nova presidenta del Festival, Iris Knobloch, i el delegat general i home fort del festival, Thierry Frémaux, han fet pública la selecció oficial d’aquesta edició 2023, en la que destaca poderosament el significatiu augment de pel·lícules dirigides per dones que competiran per la Palma d’Or, amb sis films sobre dinou títols de la secció oficial competitiva. Entre elles, hi ha les darreres obres de la italiana Alice Rohrwacher (“La chimera”), de l’austríaca Jessica Hausner (“Club zero”) i de la franco-senegalesa Ramate Toulaye-Sy, única primera pel·lícula de les vint que van a competició. Entre els directors seleccionats hi ha quatre antics guanyadors: l’alemany Wim Wenders, que torna a la cursa per la Palma d’Or després de gairebé 30 anys, l’italià Nanni Moretti, el japonès Hirokazu Kore-eda i el veteraníssim Ken Loach, que podria fer història aconseguint la 3a Palma d’Or, una fita mai aconseguida per cap director.

Cannes continua apostant per l’equilibri entre grans directors de prestigi i ser el trampolí per la presentació mundial de pel·lícules més comercials. Després de l’èxit de “Top gun: Maverick” i “Elvis” en l’edició passada, aquest any el festival vol repetir la jugada amb les estrenes absolutes de la 5a entrega d’Indiana Jones, dirigida per James Mangold i amb Harrison Ford posant-se per darrera vegada el barret de l’intrèpid arqueòleg, i amb “Killers of the flower moon”, l’ambiciosa nova pel·lícula de Martin Scorsese, produïda per AppleTV, però que tindrà estrena als cinemes a través de Paramount i que compta amb un repartiment estel·lar encapçalat per Robert De Niro i Leonardo DiCaprio.

Pel que fa a la representació espanyola, a la ja coneguda presència -que es va fer pública dimarts- en sessió especial de “Extraña forma de vida”, el migmetratge en forma de western que ha dirigit Pedro Almodóvar amb Ethan Hawke i Pedro Pascal com a protagonistes, cal afegir-hi l’esperadíssim retorn del veterà Victor Eríce, que amb “Cerrar los ojos” s’ha tornat a posar darrere la càmera amb 82 anys després de tres dècades sense rodar cap llargmetratge. La sorpresa ha estat que el film d’Erice no anirà a competició, sinó que es veurà en la secció oficial no competitiva “Cannes Première”. Les darreres setmanes havien sonat amb força com a seleccionats, els dos treballs d’animació que han rodat Fernando Trueba (amb Xavier Mariscal) i Pablo Berger. Tot i que de moment no han estat anunciats, no es descarta que finalment puguin ser a Cannes donat que avui només s’ha fet pública un 80% de la programació i el Festival es reserva la possibilitat d’afegir títols de darrera hora durant les properes setmanes. De fet, “Pacifiction” d’Albert Serra no va ser anunciada l’any passat a la roda de premsa oficial sinó que es va incorporar un parell de setmanes després.

A més, dels quatre guanyadors de la Palma d’Or, entre els cineastes a competició destaquen els darrers treballs de Todd Haynes (“May december”), Aki Kaurismaki (“Fallen leaves”), Marco Bellocchio (“Rapito”), Wes Anderson (“Asteroid city”) i Jonathan Glazer (“The zone of interest”). El jurat del festival estarà presidit pel guanyador de l’any passat, el suec Ruben Östlund i s’inaugurarà el proper 16 de maig amb “Jeanne du Barry”, dirigida i interpretada per la francesa Maïwenn i amb Johnny Depp en el paper del rei Lluís XV.