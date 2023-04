El Centre Cívic de Palau de Girona acollirà aquest dissabte una trobada de trekkies, aficionats de la saga d’Star Trek. Enmig d’una nova edat daurada de l’univers trekkie, que no para d’anunciar renovacions de sèries ja en emissió i noves produccions, el canal de YouTube Cosas de Star Trek i el programa de ràdio Ningú no és perfecte organitzen tota una jornada d’activitats a la qual assistiran dos dels actors de doblatge de la tercera temporada de la sèrie Star Trek: Picard, Manolo Garcia i Montse Miralles.

Durant tot el dia, d’11.30 del matí a 8 del vespre, hi haurà diferents activitats relacionades amb aquesta saga de ciència-ficció, com ara jocs i xerrades, però els plats forts seran a la tarda, amb una projecció sobre un dels personatges més estimats de la sèrie Star Trek: The Next Generation, l’androide Data, i la taula rodona centrada en el doblatge de la sèrie. Hi participaran Manolo García i Montse Miralles, que en la tercera temporada de Star Trek Picard li posen veu al Capità William Riker i a Vadic, enemiga de la temporada.

Manolo García és la veu habitual de Bill Murray, Kevin Costner, Robert Redford i Steve Martin i, entre els seus treballs destacats, hi ha els doblatges en castellà a Sam Wheat (Patrick Swayze) a Ghost i Gil Grissom (William L. Petersen) a C.S.I. Las Vegas. Per la seva banda, Montse Miralles està molt relacionada amb el doblatge de Star Trek, ja que és la veu habitual de la infermera Christine Chapel (Majel Barret) a Star Trek: La sèrie original, en català va ser la veu de Kathryn Janeway (Kate Mulgrew) a Star Trek: Voyager, i la directora del doblatge d’aquesta sèrie.

El bon moment d'Star Trek

Just quan està a punt de finalitzar la tercera temporada de la sèrie Star Trek: Picard, s’anuncien renovacions d’altres continguts de l'univers trekkie. La segona temporada de la sèrie Star Trek: Strange New Words arribarà a la plataforma SkyShowtime España durant el mes de juny d’aquest any. Cap a mitjans d’estiu arribarà la quarta temporada de la sèrie d’animació Star Trek: Lower Decks, i cap a final d’any, la segona de Star Trek: Prodigy.

Al llarg del primer trimestre del 2024, hi ha prevista la cinquena i temporada final de la sèrie Star Trek: Discovery. Finalment, també s’ha anunciat la creació d’una nova sèrie ubicada a l’Acadèmia de la Flota Estel·lar, encara sense data prevista.