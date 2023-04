Cartellà acollirà demà dissabte el Llemenart, la primera trobada d'artistes de la Vall de Llémena, amb la participació d'una trentena de creadors, tant amateurs com professionals, que viuen als pobles de la zona. La cita, organitzada per l'Ateneu Vall de Llémena, se celebrarà coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de l'Art, i vol ser una primera presa de contacte perquè els artistes de la vall es coneguin entre ells.

El president de l'Ateneu Vall de Llémena, Ricard March, es mostra satisfet de l'acollida de la iniciativa, que ha engrescat creadors de tota mena de disciplines artístiques. Durant la jornada d'aquest dissabte hi ha prevista una exposició per mostrar les seves creacions, una petita fira i, de 10 del matí i fins al migdia, tallers per a petits i grans. A partir de la tarda, hi haurà lectures de poemes i actuacions musicals. Està previst que més de trenta artistes de la Vall es reuneixin en aquest esdeveniment, que també inclou una demostració de talla amb serra mecànica i una altra demostració interactiva de teler de baix lliç. També hi haurà les actuacions musicals del duet 27 Notes (Enric Angelats i Judit Ripoll), Glòria Vila i Sebastià Saurina.