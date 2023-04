El Sismògraf ja escolta el planeta (i mira la lluna)

El Sismògraf d’Olot va arrencar ahir una edició, la quinzena, que referma el gir engegat l’any passat cap a un festival «més verd, més conscient i més situat» amb una trentena de propostes que van més enllà de la dansa. La cita olotina ja escolta el moviment del planeta, escampant les arts vives per diversos punts de la ciutat, i mira cap a la lluna, amb el gran satèl·lit de set metres que el britànic Luke Jerram ha instal·lat a la Plaça de Braus i que serà un dels grans atractius d’aquesta edició.

Batejada com Museum of the moon, la lluna està feta amb fotos d’alta precisió de la Nasa i presideix els Allunatges, visites guiades conduïdes per una enginyera aeroespacial, una bruixa, un pastor o un astrònom que parlen de la seva relació amb el satèl·lit, a més de ser l’escenari de banys de lluna i d’una festa amb djs dissabte. Ahir al matí ja es van fer els primers Allunatges per al públic escolar, i al vespre, per al públic general.

Enguany, el festival torna a recuperar el format intensiu de cap de setmana previ a la pandèmia i fins diumenge proposa espectacles de sala i carrer, peces itinerants i propostes participatives, instal·lacions i relatories.

Els primers espectacles

Les funcions de la meitat dels espectacles de pagament ja estan plenes, però el cartell inclou tota mena de propostes gratuïtes i a l’aire lliure, nacionals i internacionals, d’entre les quals, vuit estrenes a Catalunya, sites en entorns naturals singulars i espectacles per a molt pocs espectadors.

És el cas d’Omnium Clippers, la proposta amb què Neja Tomsic va arrencar el festival a l’Orfeó Olotí, un assaig visual entorn de la història del comerç del te i l’opi a la Xina del segle XIX que convidava una desena d’espectadors a asseure’s a prendre el te amb l’artista, i a 25 més a mirar-s’ho.

També una taula era la protagonista d’Habiter, la peça que Katia-Marie Germain va dur ahir al Teatre Principal (repeteix avui) i que explora la relació entre el cos i l’espai i entre el cos en forma de bodegó ballat.

Pel que fa a les propostes a l’aire lliure, el verd va tenyir El Firal amb les escenes de Sinople Series de Gilles Viandier, que hi tornaran avui i demà, i En un día claro puedes ver para siempre, la proposta de Rosa Casado i Mike Brookes, va començar el desmuntatge un cotxe separant minuciosament tots dels materials que el componen a La Carbonera per reflexionar sobre la mobilitat.

I és que artistes de Portugal, Quebec, Eslovènia o el Brasil i del país, com Quim Girón i Moon Ribas, Manolo Alcántara o Pau Masaló conformen una programació vertebrada en quatre «erupcions», quatre línies argumentals que relliguen temes d’actualitat des d’una perspectiva ecofeminista i que van des de peces relacionades amb la natura morta a qüestions relacionades amb els minerals, els vegetals i la relació que tenim els humans amb les altres espècies.