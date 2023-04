Triquell ha presentat el seu primer disc 'Entre fluids' (Halley Records, 2023) aquest dissabte a la nit al Teatre Municipal de Girona, en el marc del Festival Strenes. Aquesta és la primera parada d'una gira que recorrerà el país amb presència a festivals com l'Ítaca, el Canet Rock o el Cruïlla i que acabarà a l'Acampada Jove del 13 al 15 de juliol. El nou àlbum de l'artista de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), publicat el 24 de març, inclou els quatre senzills que l'exconcurant de la primera edició d'Eufòria havia publicat des que es va acabar el programa televisiu gràcies al qual es va popularitzar. Es tracta de 'Jugular', 'Road Trip', 'Clímax' i 'CBD i espardenyes', que formen part de les tretze cançons que conformen el disc.

El Teatre Municipal de Girona ha acollit aquest dissabte a la nit el primer concert de presentació del nou disc de Triquell: 'Entre Fluids'. L'exconcursant d'Eufòria ha començat l'actuació puntualment a les nou de la nit amb 'Entre Fluids' i 'CBD i espardenyes'. Ho ha fet davant d'una platea a vessar, que havia exhaurit les gairebé 600 entrades disponibles des de feia més d'un mes. La majoria del públic eren famílies amb infants.

La posada en escena ha estat enèrgica durant tot el concert i envoltada d'un ambient fosc i de contrallums, que deixava veure al públic les siluetes dels integrants de la banda: el mateix Triquell, dos guitarristes i un pianista. L'actuació ha comptat amb la interpretació de la majoria de les cançons del nou disc, que l'exconcursant d'Eufòria ha combinat amb senzills d'altres artistes com 'Pump it' de The Black Eyed Peas o 'Enemy' d'Imagine Dragons.

'Entre Fluids'

Amb un estil particular que fa que sigui fàcil de reconèixer, el nou disc de Triquell barreja gira entorn de la música pop. Els quatre senzills que va publicar primer ('Jugular', 'Road Trip', 'Clímax' i 'CBD i espardenyes') disposen de videoclip propi. A més, l'artista ha publicat un videoclip de quaranta minuts de l'àlbum sencer, que combina imatges en colors pastel amb l'aparició de les lletres de cada cançó a tall de karaoke.

Sota la producció d'Arnau Vallvé, a 'Entre Fluids' hi participen els integrants d'Alter Soma, la banda que Triquell tenia abans d'entrar al programa de TV3 Eufòria: Pau Ruiz i Xavi Rueda. També hi col·laboren altres artistes com Ven’nus, a la cançó 'L'espai que et crema' i Vernat a 'Aliviat'.

La gira

La gira de Triquell continua el 22 d'abril al Teatre La Llotja de Lleida i el 23 d'abril al Sant Jordi Musical de Barcelona. En total, hi ha catorze concerts programats amb la presència del vallesà a cites tan destacades com l'Ítaca (24 de juny), el Canet Rock (1 de juliol) o el Cruïlla (5 de juliol). L'últim concert de la seva gira serà a l'Acampada Jove, que enguany se celebra del 13 al 15 de juliol.

En concert del sabadellenc a Girona ha acabat amb un dels seus senzill que més sonen, 'Jugular', i 'NPC'. El públic s'ha entregat de ple en aquest primer concert de presentació de Triquell i molts l'han seguit dempeus des de la butaca del Teatre Municipal de Girona.