La tendresa revolucionària d’Anna Roig

Sinònim d’amistat, amor, bondat, germanor o bonhomia, la tendresa és, segons Anna Roig (Sant Sadurní d’Anoia, 1981), allò que ens fa realment humans. I és precisament aquesta tendresa la que nodreix Aportar bellesa al món (Satélite K), el disc que suposa el retorn de la cantant i compositora gairebé una dècada després d’Un pas i neu i un pas (Satélite K, 2014), el seu últim treball al costat de L’ombra de Ton Chien. Onze talls gestats a foc lent que desprenen amor i maduresa i que la penedesenca presentarà el divendres 21 d’abril (21 h, Auditori de Girona), dins la programació del festival Strenes.

Just després de tancar la llarga gira de presentació del tercer àlbum amb el seu anterior projecte, el 17 de juny de 2016 a Vilanova i la Geltrú, Anna Roig va sentir la necessitat d’aturar-se, en tots els sentits. «Al meu davant veia un gran buit, i m’havia de plantejar si fer o no un nou treball. No en tenia ganes. Estava com molt cremada, no tant de la feina artística sinó del que suposa aquella sensació de pensar que la gent espera coses de tu» confessa.

A aquesta pressió que sentia, en part per l’èxit assolit amb el seu projecte, s’hi van sumar una sèrie de circumstàncies personals que la van portar a viure una situació complicada: «Vaig tenir una crisi personal bastant forta, davant de la qual vaig decidir que el millor era aturar-me i mirar-m’ho tot amb distància. Necessitava descobrir qui és l’Anna que no fa cançons i està damunt un escenari».

Enmig del seu particular procés d’autoconeixement, Roig va assistir a un concert que, d’alguna manera, acabaria sent decisiu per recuperar les ganes de fer música i compartir-la. «A finals de 2016 vaig anar a veure l’espectacle The Garden of Eden de l’Àlex Cassanyes. Gaudir d’aquell concert em va remoure molt per dins, i em va fer pensar ‘ah, és això el que fa la música’».

L’autora de temes com Je t’aime o Bigoti vermell, que en el seu moment van arribar a assolir una gran popularitat, ha aconseguit treure’s de sobre la pressió i reiniciar la seva carrera musical, amb un projecte «més personal» per al qual s’ha envoltat d’un autèntic dream team. Amb els arranjaments d’Àlex Cassanyes -amb qui Anna Roig va girar el 2020 amb l’espectacle de cançó francesa La Tendresse-, Aportar bellesa al món ha comptat amb la participació de músics de renom com el clarinetista Jordi Santanach, el pianista Carles Sanz, la trompetista Alba Careta o el bateria Ricard Parera, entre d’altres.

La cançó més difícil

Fa un any i mig Anna Roig va patir una d’aquelles experiències que remouen especialment i que, inevitablement, ha acabat ocupant un lloc destacat en aquest nou repertori. «La mort de la meva mare és molt present al disc» apunta la cantant que ha volgut incloure un tema especialment dedicat a ella. «Tan de bo fossis aquí va ser l’últim tema que vaig escriure i el que més em va costar. Tenia clar que un dia faria una cançó per la meva mare, però pensava que potser no entraria en aquest disc. Al final, és una carta amb tot allò que li diria. Ha estat feixuc, emocionalment, però me’n sento molt orgullosa» assegura sobre una peça que l’ha ajudat «a ordenar emocions» i que ha acabat esdevenint «terapèutica».

Una carta de Jordi Cuixart

El 2020, quan presentava amb Àlex Cassanyes l’espectacle La Tendresse, Anna Roig va concedir una entrevista en la qual afirmava que el món necessitava més tendresa. A Jordi Cuixart, en aquells dies encara president d’Òmnium i reclòs a la presó li va agradar tant aquella reflexió, que no va dubtar un instant a posar-se en contacte amb ella. «Em va escriure una carta on em deia que ell es considerava un militant de la tendresa, perquè des del moment que havia entrat a presó s’havia fet el propòsit de no sentir rancor pels qui l’havien tancat». Després de visitar-lo a Lledoners, l’artista va decidir escriure, en francès i en forma de vers, una llista de raons per les quals el món necessita més tendresa, que al final va prendre forma de cançó amb La tendresse.

Sobre l’espectacle de presentació del nou disc, l’artista comenta que ha comptat amb el dramaturg Jordi Casanovas, qui ha dissenyat una proposta amb la qual vol que el públic surti «positivament remogut» sent, d’alguna manera «millor persona».