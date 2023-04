L'estudiant Oriol Martínez, estudiant de saxofon del professor David Salleras al Conservatori de Girona, ha estat guardonat amb el Premi BBVA de Música al Talent Individual a la categoria júnior, que distingeix els estudiants de fins a 16 anys. El premi consisteix en 1.000 euros a destinar en formació musical o compra d'instruments.

A més, Oriol Martinez també ha rebut el Premi ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya) a la millor interpretació d’obra catalana per la seva presentació de Dansa nocturna de David Salleras. En aquest cas, el guardó consisteix en un lot de partitures valorat en 100 euros. Es dona el cas que en la categoria jove també va rebre aquest premi un alumne del Conservatori de Terrassa, Alexandr Ruslan, per la interpretació d’una obra també de David Salleras.

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA, convoca anualment el Premi BBVA de Música al Talent Individual, que té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics estudiants per facilitar que puguin dedicar-se professionalment a la música i compta amb la coorganització de l’Associació de Conservatoris de Catalunya. Aquests premis van dirigits a estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als Conservatoris Professionals de Catalunya.

Aquest és un dels 8 Premis culturals que la FACC porta a terme en temàtiques tan diverses com la literatura, el dibuix, la pintura, la música, el teatre, el cinema de muntanya i l’associacionisme cultural, amb l’objectiu d’ajudar en la difusió i projecció dels professionals i estendre la cultura arreu de Catalunya. Cada edició del Premi té com a seu un Conservatori d’una població catalana diferent on es realitzen les proves. Aquesta setena edició ha tingut lloc aquest passat cap de setmana, 15 i 16 d’abril, al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. Un total de 97 estudiants del Grau Professional de música procedents de 18 centres d’arreu de Catalunya s’hi ha presentat.

En aquesta setena edició, el jurat estava format per Dolors Cano, Píter Tíman, Jordi Camell, Jaume Cortadellas, Raquel Castro i la violinista Elena Rey, exalumna del Conservatori de Girona, tots ells professionals de reconegut prestigi en el terreny musical.