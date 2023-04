Revolució al Teatre Municipal amb el directe de Triquell

Triquell s’ha fet famós (en part) gràcies a la seva participació a Eufòria de TV3 però en pocs mesos ha demostrat que és molt més que un concursant de talent show. Ser un dels finalistes del programa explica perquè el Teatre Municipal es va omplir dissabte a la nit d’un públic familiar, i escoltar el seu potent directe i els tretze temes del seu primer disc, Entre fluids, serveix per veure que aquesta proposta va molt més enllà. Van ser 75 minuts a tot drap, amb la platea i les llotges del Teatre revolucionades i entregades com feia temps que no es veia al protagonista de l’escenari.

Per què és més que un concursant de talent show Triquell? Doncs perquè té discurs, i el seu so disco enganxós pren encara més sentit escoltant les seves lletres. Viu, Triquell, en una contradicció, la de preguntar-se sovint què hi fem en aquest món i la de voler-hi aportar una mica de llum. La d’haver de mostrar-se agraït a qui li ha servit de palanca de promoció sense que això hagi de voler dir submissió, una mica el que ve a dir a CBD i espardenyes, el segon tema de la nit, que ja va posar dreta la platea només de començar. Van sonar les cançons del disc, enmig d’una posada en escena de llums i contrallums, i també hi va haver temps per a les versions que va haver de fer al programa de TV3 com Pump it de Black Eyed Peas, o el contundent Tobogan de Zoo que va caure ja en una èpica recta final abans de Jugular. I posats a fer versions, Triquell en va estrenar una de Do I wanna know? d’Arctic Monkeys, i ja es va encarregar d’advertir que, aquesta sí, l’havia triada ell. No hi ha dubte que en sentirem a parlar.