El Museu de l’Empordà de Figueres s’apunta a la celebració de Sant Jordi convidant a jugar escriptors com Núria Esponellà o Joan Manuel Soldevilla amb algunes de les obres d’art de la seva col·lecció. Partint del cadàver exquisit, el joc dels surrealistes que servia com a motor per a una creació col·lectiva, sis autors vinculats amb l’Empordà, com Àngel Burgas o Cristina Massanés han escrit narracions breus per entregues inspirades en algunes de les prop de 3.000 peces que formen el fons del museu.

Agafant un concepte semblant al del cadàver exquisit, cada autor ha hagut d’escollir una obra del museu figuerenc per fer-ne un relat curt a partir del que havia escrit l’escriptor anterior. Les narracions s’aniran publicant setmanalment al web del museu. La rebel·lió dels dandis, la primera temporada de la sèrie, es posarà en marxa aquest divendres amb una història de misteri ambientada a la ciutat de Figueres escrita per Elisabet Riera. El següents relats es podran llegir a partir del 28 d’abril; 5, 12, 19, 26 de maig i 2 de juny, quan es publicarà el relat que tancarà la història, a càrrec de Sebastià Roig.