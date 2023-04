L’escriptora Eva Baltasar ha estat seleccionada entre els sis finalistes al Booker Prize 2023 per ‘Boulder’ (Club Editor), el reconegut guardó a la millor obra de ficció internacional traduïda a l'anglès. Baltasar va ser nominada per ‘Boulder’ per oferir una “prosa fràgil i bella” en una saga antiga. Els altres finalistes són ‘Whale’, de Cheon Myeong-Kwan; ‘The gospel acoording to the new world’, de Maryse Condé; ‘Standing heavy’, de GauZ; ‘Time shelter’, de Georgi Gospodinov, i ‘Still born’, de Guadalupe Nettel. El guanyador es donarà a conèixer el 23 de maig en un acte a l’Sky Garden de Londres.

L’escriptora Leila Slimani ha anunciat els sis finalistes al Booker Prize 2023 i ha destacat que són novel·les atrevides i subversives.

Baltasar és finalista de l’International Booker Prize per Boulder, publicat en anglès a l’editorial londinenca And Other Stories i traduït per Julia Sanches. “No hi cabem a la pell d’alegria”, ha destacat en un comunicat Club Editor.

L’editorial ha recordat que ‘Boulder’ va sortir el març de 2020 i des de llavors se n’han venut més de vint mil exemplars en català i ha estat traduït a l’anglès, el castellà, el francès, l’italià, l’alemany, el danès, el grec, l’holandès, l’eslovè i el gallec. També va guanyar el premi Òmnium de novel·la 2020 i va quedar finalista del premi Les Inrockuptibles 2022.

Els altres finalistes

També aspiren al guardó ‘Whale’, de Cheon Myeong-kwan, traduït per Chi-Young Kim; ‘The Gospel According to the New World’, de Maryse Condé, traduït per Richard Philcox; ‘Standing Heavy’ de GauZ, traduït per Frank Wynne; ‘Time Shelter’, de Georgi Gospodinov, traduït per Angela Rodel, i ‘Still Born’, de Guadalupe Nettel, traduït per Rosalind Harvey.

El Booker Prize 2023 busca la millor obra de ficció internacional traduïda a l'anglès, seleccionades entre les que s’han publicat al Regne Unit o Irlanda entre l’1 de maig de 2022 i el 30 d’abril de 2023.