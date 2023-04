El castell de Peralada i Girona acolliran la setmana vinent una cimera de festivals internacionals, l'Arts Festivals Summit, que reunirà 200 delegats de 35 països diferents. D'ençà del 2017 -exceptuant el parèntesi per la pandèmia- aquesta trobada anual vol teixir aliances entre els diferents certàmens i buscar sinergies. La d'aquest 2023, que se celebrarà entre el 23 i el 26 d'abril, posarà el focus en els models empresarials dels certàmens i el paper que hi juga el sector privat (per exemple, a través de l'esponsorització). També es parlarà en profunditat sobre l'organització dels festivals, l'art i el seu paper a la societat. A la cimera hi assistiran alguns dels festivals més grans i antics d'Europa.

L'Associació Europea de Festivals (EFA), nascuda el 1952, aplega sota el seu paraigües organitzadors de certàmens d'arreu del món. L'objectiu és intercanviar impressions, treballar i col·laborar entre ells més enllà de les fronteres. Des del 2017, l'EFA celebra anualment l'Arts Festivals Summit, un punt de trobada per debatre sobre el futur del sector i teixir aliances. Exceptuant el 2020, quan la pandèmia va impedir-lo, aquest fòrum s'ha celebrat a llocs com Lisboa, Armènia, Irlanda, Ljubljana.

Ara, per primera vegada, la cimera se celebrarà a Catalunya. Tindrà lloc la setmana vinent a cavall de Peralada i Girona, entre els dies 23 i 26, i comptarà amb la presència de més de 200 delegats de festivals de fins a 35 països diferents. El programa inclou, entre d'altres, diferents trobades, converses i sessions de networking.

Aquest 2023, l'Arts Festivals Summit posarà el focus en la cruïlla entre el món cultural i l'empresarial. Quin és el poder dels festivals? Després del coronavirus, quins recursos necessiten per tornar-se a impulsar del tot? Quin és el paper que hi ha de jugar el sector privat? Són preguntes, precisen els organitzadors, que els assistents intentaran respondre.

També, analitzant el rol que pot jugar l'esponsorització amb els festivals. Que segons destaca l'organització, pot ajudar a "crear una finestra cap a una cultura impulsada pels negocis, que ajuda a crear imatge de marca".

Entre els festivals representats, n'hi haurà alguns dels més grans i més antics d'Europa, com el Festival Internacional d'Edimburg, l'Schleswig-Holstein Musik Festival, el Festival van Vlaanderen, el BOZAR, el Gdańsk Shakespeare Festival, la Music Biennale Zagreb, el Varna Summer International Music Festival o el Festival della Valle d'Itria.

Connectar festivals

L'organització de l'Arts Festivals Summit explica que l'objectiu de la cimera és oferir també "una plataforma per al diàleg" per connectar festivals i fer que "continuïn teixint una aliança sòlida al seu voltant". Sobretot, davant les incerteses -i també reptes- que generen situacions com la guerra d'Ucraïna, la inflació i l'escalada de preus de l'energia o les matèries primeres.

"L'Arts Festivals Summit suposa el moment per parlar sobre el nostre paper i responsabilitat en el món actual", explica el president de l'EFA, Jan Briers. "Girona és un bon exemple de com els festivals poden canviar la vida de les persones i com els festivals poden facilitar el poder transformador de l'art. Es tracta d'un model interessant perquè tothom descobreixi com els festivals poden canviar el significat d'una ciutat i ajudar a transformar-la”, hi afegeix per la seva banda el director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà.