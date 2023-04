The Toasters, Carles Belda & Joan Garriga, Alba Morena o Joan Colomo i la Radiofórmula són alguns dels artistes que passaran pel Festival Internacional del Terracotta Museu (fITM), organitzat per Indivendres amb el segell Bankrobber i la col·laboració de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. L'onzena edició del festival tindrà lloc cada dimecres de juliol, amb doble ració́ de concerts, servei de bar i sopars a la fresca, als exteriors del Terracotta Museu.

Enguany cada nit tindrà un focus musical determinat. La primera nit, el protagonisme és per l’ska i els sons caribenys, amb els nord-americans The Toasters, Les Testarudes i els col·lectiu de punxadiscs empordanès Espardenya Crew. La segona nit deixarà pas als sons d’arrel, amb les acordions de Carles Belda & Joan Garriga i també les atmosferes pirinenques d’Arnau Obiols, rematant la nit el DJ bisbalenc Diego Armando. La tercera vetllada reunirà la veu d’Alba Morena i la proposta d’indie-pop Filipin Yess, amb els Bankrobber Gang DJs tancant. I el darrer dimecres, disbauxa crítica amb Joan Colomo i la Radiofórmula i hip-hop nostrat amb Extraño Weys, amb PD Pubilla Hilton per acabar.

Les entrades ja es poden adquirir al web del festival, amb l’opció d’un abonament que premia els espectadors fidels. A més aquest abonament es pot adquirir per només 25 euros si es compra abans o durant la Diada de Sant Jordi.