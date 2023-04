La Delegació del Govern a Girona ha engegat un pla per impulsar l'ús social del català entre els seus treballadors. L'objectiu és "sensibilitzar tot el personal, millorar el seu nivell lingüístic i motivar-los a ser agents per augmentar l'ús social de la llengua", destaca la Delegació. El projecte, de fet, és un dels 20 objectius per a Girona que es va fixar la delegada, Laia Cañigueral. "És un projecte modest però ambiciós, que vol implicar activament els servidors públics", subratlla Cañigueral. Per impulsar l'ús del català s'ha creat un grup motor, format per personal de diferents departaments de la Delegació. La iniciativa compta també amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Girona.

L'augment de l'ús social del català és una "prioritat de país" -subratlla la Delegació- i un dels 20 Objectius Generalitat Girona. Aquest document recull els projectes més destacats per a la demarcació, que es treballen de manera transversal i que, amb la suma de tots aquells impulsats pels serveis territorials, fa que se'n multipliqui l'abast. El Pla d'Impuls del Català a la Generalitat a Girona neix arran de la diagnosi que constata el retrocés de l'ús de la llengua. No tan sols a la societat en general, sinó també a l'administració. Per això, la Delegació ha engegat la iniciativa "com una actuació de contenció envers els indicadors negatius actuals". A partir d'aquesta diagnosi s'ha constituït un grup motor, format per membres de la Gerència de Serveis Comuns, la responsable territorial de Política Lingüística i la delegada de l'Escola d'Administració Pública a Girona. Es compta també amb la col·laboració en el projecte de la directora del Centre de Normalització Lingüística a Girona (Consorci per a la Normalització Lingüística). Noves línies d'actuació Aquest grup ha posat en ordre els recursos que té a disposició i destina a l'ús de la llengua i aprofitarà per donar-hi més impuls, creant noves línies d'actuació per l'any 2023. També fomentarà que aquests recursos siguin usats i participats per tothom evitant tota mena de discriminació, coordinarà les accions de foment de la llengua i en farà divulgació. El pla per fomentar el català vol convertir en part activa tots els treballadors públics de la Generalitat a Girona com a receptors de les accions que es proposarà el grup motor, demanant-los una implicació personal i animant-los a fer aportacions de valor. La delegada del Govern destaca que el pla és "un projecte modest però ambiciós, que vol implicar activament els servidors públics perquè siguin agents sensibilitzadors, formadors i acompanyants que ajudin a avançar en l'ús social del català a la nostra administració". S'afegeix a les iniciatives concretes que s'impulsen des de Girona per impulsar l'ús social del català. Entre aquestes, els tallers d'acollida lingüística i cultural, l'enquesta per conèixer els usos lingüístics en el sector de l'esport o la promoció de les parelles lingüístiques en l'àmbit de la salut.