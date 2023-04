La lectura continuada de l’obra de Josep Pla, l’acte central de la diada de Sant Jordi a Palafrugell, s’instal·larà per primera vegada a la plaça de Can Mario. La lectura, que es farà de 10 del matí a 2 del migdia de diumenge, compartirà espai amb la fira de llibres i roses, que aquest any s’allargarà dos dies, aprofitant el cap de setmana.

Durant la lectura, que està organitzada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell amb la col·laboració, entre d’altres, de la Fundació Josep Pla, es llegirà el volum 7 de l’obra completa El meu País, que inclou el llibre originalment publicat l’any 1954 a Palafrugell amb el títol Peix Fregit. Enguany, no es necessària la inscripció prèvia i les persones que hi vulguin participar només s’hauran d’apropar a la carpa instal·lada a la mateixa plaça i esperar el seu torn. Palafrugell recupera la lectura presencial de l’obra de Josep Pla Després que la covid obligués a fer-la virtual durant dos anys, l’any passat, coincidint amb la vintena edició, la lectura va recuperar la presencialitat. També es va celebrar en un escenari exterior, perquè de l’habitual teatre municipal es va traslladar al pati de la biblioteca. Palafrugell porta la lectura continuada de Josep Pla de Sant Jordi al món virtual Agenda de Sant Jordi a Palafrugell A banda de la lectura la Diada de Sant Jordi al municipi s’allarga durant uns quants dies. D’entre les diferents propostes, destaca en el terreny musical, el diumenge 23 a les 8 del vespre al Teatre Municipal, el concert Dones de Sal amb la Companyia Neus Mar. I el mateix diumenge dues actuacions musicals més completaran l’agenda. A les 12 del migdia a plaça Nova, tindrà lloc la tradicional audició de sardanes de Sant Jordi amb la Cobla La Principal de la Bisbal. I a la mateixa hora a la plaça Ermengarda, els més menuts podran gaudir del concert Visca la xerinola de la Companyia Rikus Animació, organitzat per la Xarxa. D’altra banda, dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca, alumnes de català de diferent procedència explicaran llegendes del seu lloc d’origen, en la sessió Llegendes d’aquí i d’allà, i divendres a les 6 de la tarda, a Can Genís s’inaugurarà l’exposició de fotografia i poesia Aquí no hay nada para ver, per si mucho para mirar de Maximus Sol Espinosa Osorio. Per la seva part, el Museu del Suro de Catalunya proposa una conferència sobre les fonts de Palafrugell, el divendres a les 7 de la tarda, i dissabte la Performance a l’exposició. Camí sense camí à càrrec d’Idoia Lizeaga. Per als infants, el Museu ofereix un taller gratuït de punts llibre amb elements de la natura el dissabte al matí. Durant tot el cap de setmana hi ha haurà jornada de portes obertes als museus del municipi (Museu del Suro, Fundació Josep Pla i Fundació Vila Casas–Museu Can Mario).