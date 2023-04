Els Pets, Pau Vallvé, El Pot Petit i Els Atrapasomnis seran quatre dels artistes que passaran per la quarta edició del festival Musica’t Pals. En total, el festival organitzat per l’Ajuntament de Pals i produït per la promotora Dmusical oferirà del 21 de juliol al 19 d’agost set concerts en dos escenaris: a Ca la Pruna i a la zona del Pavelló.

La cita palenca posarà en marxa amb dos concerts gratuïts a càrrec d’Arnau Tordera i Lali Begood, i les encarregades de tancar-la seran Elena Gadel i Marta Robles (Las Migas) amb l’espectacle musical Les dones de la meva vida, que oferirà un repertori en clau femenina amb base de guitarra flamenca. «Ja n’hi ha prou de criticar, ja n’hi ha prou del rotllo sarcàstic» Les entrades ja estan a la venda i, pels concerts gratuïts, també hi haurà reserva d'entrades en línia per qui vulgui assegurar-se l’accés.