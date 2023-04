Literatura ventríloqua

Estan signats per autors com Josep Pla, Mercè Rodoreda, Salvador Dalí o, fins i tot, Cerverí el Jove, però això no vol dir que els escrivissin ells. Escrits com a paròdia, per fer mofa de l’estil d’un escriptor o com a homenatge irreverent, els escrits falsament atribuïts als grans autors, majoritàriament publicats en revistes satíriques com El Be Negre o el Papitu formen el nou llibre de l’hiperproductiu escriptor i crític literari Julià Guillamon, Els nostres clàssics apòcrifs, publicat per Males Herbes.

L’antologia, que l’autor convida a llegir com un llibre humorístic, traça tot una història alternativa de la literatura catalana, des dels falsos escrits medievals a més recents, com un poema fals suposadament escrit per Guerau de Liost que la Universitat de Girona va incloure a les felicitacions de Nadal del 2021, tot i que la gran eclosió dels apòcrifs va ser als anys trenta.

L’escriptor d’Arbúcies assenyala que ha fet la selecció «sense pretensions filològiques o històriques», simplement deixant-se guiar per l’humor. Per això la major part dels textos són irònics, burlescos i trapelles, com ho era el propòsit de la seva publicació, principalment en capçaleres satíriques de la primera meitat del segle XX, tot i que «la temptació d’escriure com un altre autor, agafant-li l’estil, és tan antiga com l’autoria individual i els primers escrits».

«Es parodia per riure, per criticar, per exposar idees oposades a les del text o l’autor que es pren com a referència, de vegades s’imita per admiració i, sobretot, per jugar: com una demostració d’habilitat i com un joc d’intel·ligència», explica l’autor de títols com Les cuques o Les hores noves.

«Sempre hi ha trapelleries, són textos que al marge de l’exercici d’imitar l’estil, posen el dit a l’ull», assenyala l’escriptor, que confessa que s’ha divertit molt fent la tria.

El punt àlgid de la literatura apòcrifa en català va ser als anys trenta, per un cúmul de circumstàncies. «En el context de gran moment de llibertat que hi ha després de la dictadura de Primo de Rivera, neix El Be Negre, amb un periodisme incisiu amb molt sentit de l’humor, molt innovador que renova tota la tradició de la premsa satírica que venia de L’Esquetlla de la Torratxa, La Campana de Gràcia... Està fet per amics que es punxen els uns als altres, que es parodien sense molta malícia ni de forma destructiva», assenyala Guillamon.

La clau per a que aquest tipus d’humor funcioni, és clar, és que el lector conegui els referents de qui es fa burla. «Era un moment amb molta gent brillant, la literatura catalana tenia noms i estils reconeixibles i per tant, també imitables», diu Guillamon, que remarca que aquesta mena de jocs van trobar també el seu caldo de cultiu a les tertúlies, per això la gent no s’ho prenia seriosament. «Era com sortir a Polònia ara, si et parodiaven havies triomfat», afegeix.

«Ara tenim la pell més fina», apunta per explicar el declivi del gènere, també vinculat al final de les revistes satíriques. Entre els autors contemporanis que s’han prestat al joc, cita l’autor, hi hauria Quim Monzó i Sergi Pàmies, que també formen part del recull.

El llibre està il·lustrat amb dibuixos de Nonell, Dalí o Miró. Falsos, evidentment.