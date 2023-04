Girona va obtenir diumenge el segell europeu d'excel·lència EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) per a ciutats i regions amb festivals, una distinció que atorga l'Associació Europea de Festivals (EFA) i que es renova cada tres anys. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el president de l'EFA, Jan Briers,van signar el document que acredita l'atorgament del segell a la ciutat a l'Auditori de La Mercè en el marc de la jornada de benvinguda de l'Arts Festival Summit de l'EFA, el congrés de festivals europeus que se celebra entre Girona i Peralada fins dimecres. Després de la signatura, l'acte va comptar amb les intervencions musicals de Jordi Savall, Rufus Wainwright i Jorn Weisbrodt.

El segell EFE és un reconeixement a les ciutats que volen associar i integrar el seu desenvolupament i la seva imatge amb un compromís cap als festivals, la cultura i Europa. Les ciutats fundadores d’aquest segell són Belgrad, Bergen, Edimburg, Gant, Cracòvia, Leeuwarden i Ljubljana. Peralada i Girona acullen una cimera de festivals internacionals que reunirà 200 delegats de 35 països diferents L'Arts Festival Summit de l'Associació Europea de Festivals tindrà lloc a Girona i Peralada fins el 26 d'abril i està organitzat pel Festival Castell de Peralada, que actua com a amfitrió de la cimera. Hi assisteixen 200 delegats de festivals internacionals procedents de 35 països, amb representants d'alguns dels certàmens més grans i antics d'Europa, com el Festival Internacional d’Edimburg, l’Schleswig-Holstein Musik Festival, el Festival van Vlaanderen, el BOZAR, el Gdańsk Shakespeare Festival, la Music Biennale Zagreb, el Varna Summer International Music Festival, el Festival della Valle d’Itria, i molts més. El programa de les jornades inclou una sèrie de trobades, converses, aprenentatge i moments per al networking entre organitzadors de festivals i els representants de les seves ciutats i regions, així com amb altres persones d’aquest sector.