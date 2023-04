La fira Nostaldisc de Sant Gregori tindrà tres grans homenatjats: Elvis Presley, els Rolling Stones i el músic Xavier Rodríguez, un dels seus fundadors, mort l’any passat, i a qui l’organització dedicarà un concert de tribut. La sisena fira del vinil i la cultura del rock’n’roll se celebrarà el 7 de maig a l’Espai La Pineda mantenint els trets identitaris marca de la casa, és a dir, amb el mercat dedicat al vinil compartint protagonisme amb les actuacions en viu i les propostes familiars, un model que ha congregat fins a 7.500 assistents en edicions anteriors.

La cita organitzada per Le2x - Associació Cultural de la Vall del Llémena obrirà a les 10 del matí amb tallers per a la mainada i un espectacle de màgia del mag Gepis que donarà pas, a partir de les 12, al pregó del periodista Xavier Castillón, d'El Punt Avui.

La novetat més destacada de la jornada serà un concurs d’imitadors d’Elvis. David Julià, un dels organitzadors i el mestre de cerimònies de la competició, ja avança que «coneguts artistes de l’escena gironina» s’han inscrit per alçar-se amb la corona del Rei del Rock. El jurat, integrat entre altres per l’especialista en Elvis i autor del llibre Loving Graceland, Jordi Prat, i el director d’RGB Xevi Fortuny , «més que un ball de carnestoltes, valorarà les dots interpretatives i vocals dels participants per encarar el repertori d’Elvis», afirma Jordi Turon, un altre dels organitzadors.

Xavier Rodríguez, un dels integrants de LE2X, mort l’any passat, rebrà un homenatge en un concert vermut que reunirà una desena dels intèrprets amb qui va compartir projectes musicals.

El programa de la fira continua amb una producció pròpia, Concert de guixos i guitarres, amb l’artista Pep Admetlla dibuixant al ritme que marqui el guitarrista Francesc Bertran, Pelut. El músic, col·laborador de Gerard Quintana, Los Salvajes o Jordi Batiste actuarà de nou en el concert de tancament de Nostaldisc: serà amb Oh Well, que als habituals Jaume Rivera (Miguel Ríos, Atila, Pau Riba, Peret) i el Lento) sumarà per a l’ocasió el cantant Det Ferring (Evolution).

Les altres actuacions en directe seran la presentació del primer disc de Hell Inside, el projecte acústic del cantant Marc Corso (Sangtraït, Àspid, Rockzilla) i el guitarrista David Marky, que acaba de veure la llum, i un concert de The Jumping Jacks, un tribut a The Rolling Stones.

I és que, assegura Turon, la fira serà «més stoniana que mai», perquè també comptarà amb una exposició de fotografies de Rafel Bosch captades en la visita de la banda a l’estadi Vicente Calderón l’any 1982. S’inaugura aquest divendres a la biblioteca de Sant Gregori i es traslladarà a La Pineda el dia de la fira.

Pel que fa al mercat de vinil, hi ha setze parades confirmades, una xifra lleugerament inferior a la d’anys anteriors per la coincidència amb la Fira Internacional del Disc de Barcelona. A l’exterior de La Pineda també tornarà l’Espai Autor, pensat per potenciar la relació entre el públic i els artistes, amb la participació de l’Orchestra Fireluche, Toni Capitán Vargas, Luw, Ismael Berenjena i RGB.

La prèvia de la fira serà aquest dissabte a Girona, amb la sessió Els meus vinils a l’Ateneu 24 de Juny.