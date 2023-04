El Museu Arqueològic de Banyoles ha recuperat unes pintures de la primera meitat del segle XIV i uns guixos de principis del segle XVII amb les obres de restauració de l’edifici. Les pintures se situen a la planta superior i mostren motius florals i també hi ha mamífers i aus representades. Estan en els arcs de la sala gòtica del museu i ja s’havien restaurat el 1992, tot i que ara s’ha aprofitat per recuperar algunes de les formes bàsiques que feia la pintura original, però que s’ha perdut. L’objectiu és que el visitant vegi la continuïtat de l’obra. Per altra banda, els guixos emmotllats estan a la planta inferior i contenen elements florals i alguns escuts heràldics.