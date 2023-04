La segona edició de l’Empordà Music Festival oferirà deu hores de música a la Bisbal d’Empordà de la mà de The Tyets, Lildami, Doctor Prats i Buhos. Suu, Lal’lba, Ryna i Carles Pérez també formen part del cartell del certamen bisbalenc, que se celebrarà el 29 de juliol.

Com en la primera edició, el festival tindrà lloc a la zona del Passeig Marimon Asprer, a l’antic camp de futbol, en un recinte amb aforament per a 5.000 espectadors. L’organització va posar les entrades a la venda fa uns mesos i ja n’ha venut unes 2.000.

Després de reunir uns 4.000 assistents en la primera edició, la cita organitzada pels Voltors de la Bisbal amb la promotora U98 al darrere proposa per aquest any un «cartell generalista, familiar i paritari» encapçalat per un dels grups del moment, The Tyets, juntament amb Buhos i Lildami, que arribaran amb nou treball sota el braç.

També passaran per la Bisbal Suu, Doctor Prats i Lal’ba, que acaba de publicar el seu primer projecte discogràfic. DJ Ryna i Carles Pérez completaran la vetllada.

Tres dels artistes que passaran pel festival, Guillem Solé (Buhos), Lildami i DJ Ryna han estat aquest dimarts a la presentació del certamen, durant la qual s'han enlairat amb un globus aerostàtic per desplegar la pancarta d’aquesta edició.

De cara a aquesta segona edició, el festival amplia els serveis de la primera amb una desena de food trucks que oferiran plats diversos, i la barra i el punt de venda de tiquets seran més llargs amb el doble de cambrers per evitar cues.