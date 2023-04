El Pati Cultural consolida la seva aposta per un format de tres dies, durant un cap de setmana, amb tretze propostes a la Casa de Cultura de Girona entre el 12 i el 14 de maig. Després de celebrar-se durant anys al pati de la seu de la Diputació, el 2021 es va traslladar a la Casa de Cultura per la pandèmia i enguany repeteix escenari, amb propostes de música, teatre, circ o arts visuals, gratuïtes i repartides entre el pati de la Casa de Cultura i l’auditori Viader. Com a novetat d’aquesta edició, inclourà la projecció de quatre curtmetratges de l’Associació Escenaris Especials i sis més de l’alumnat del grau en comunicació audiovisual i multimèdia de l’Escola Universitària de les Arts de Girona (ERAM-UdG).

Com ja és habitual, la GIO Symphonia s’encarregarà d’obrir aquesta cita que coincideix amb Temps de Flors. Serà el divendres 12 de maig (18.30) a l’auditori Viader, amb el Trio Capmany. Integrat per Clara Canimas (fagot), Pau Roca (oboè) i Joan Roca (clarinet), aposten per fer música de cambra de nova creació.

També el divendres, però al pati de la Casa de Cultura (21.30), hi haurà espai per a Mamaaa!!!, una comèdia de l’Associació Teiatròlics que acumula un centenar de funcions i 12.000 espectadors.

Alumnes del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació obriran la jornada del dissabte, amb l’espectacle El talent va al Pati (10.30) a l’auditori Viader, on hi haurà actuacions de solistes i de grups de cambra amb diversos instruments.

En el mateix espai i a partir de les 12.30, es projectaran quatre curtmetratges d’uns quinze minuts cadascun, creats i protagonitzats per alumnes de l’Assocació Escenaris Especials, entitat que fa teatre amb persones amb risc d’exclusió social o amb diversitat funcional.

A la tarda hi haurà tres espectacles més. Des de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà, arriba la companyia Caída amb Insània, al pati de la Casa de Cultura (17.00); The Delightful Pocket Company, de les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, presenten Meravellosa companyia a l’auditori Viader (18.30), i la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines tancarà la jornada amb la Black Music Big Band, que compartirà escenari amb la Big Band des Mercadal de Menorca (21.30).

Diumenge serà el dia amb més activitat. Al matí, la Fundació Xarxa, amb l’espectacle Visca la xerinola de Rikus Animació Familiar (10), i El Galliner, amb Passions a Montmartre (12.30), ambdós al pati de la Casa de Cultura. A l’auditori Viader (11.30), es podran veure curtmetratges creats per alumnes de l’ERAM.

A la tarda serà el torn de La Moderna, que presentarà al pati un tastet dels seus projectes educatius de format més gran: la Girona Marxing Band, la Moderna Big Band i el Taller de Musicals (17). Posteriorment, però a l’auditori Viader, la Fundació Òpera Catalunya oferirà Don Giovanni, de Mozart (18.30). L’edició d’enguany es tancarà amb la Mostra de veu, a càrrec del grup d’interpretació i veu de l’ERAM (21.30).

Com a novetat, el Pati Cultural oferirà servei de barra, que estarà gestionada per l'associació gironina AD Iniciatives Socials.

Concurs d’Instagram

Per segon any la Diputació organitza el concurs d’Instagram «El teu Pati» per fomentar la participació dels espectadors a les diferents propostes programades. S'hi pot participar etiquetant la Diputació de Girona (@diputaciogirona) i utilitzant les etiquetes #elteupati i #paticultural. Cada concursant podrà publicar tantes fotografies com vulgui a través del seu compte personal, sempre que corresponguin al Pati Cultural 2023 i les publiquin durant el cap de setmana de l’esdeveniment.

Hi haurà cinc premis, que consistiran en productes del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent de la Diputació de Girona i en entrades per als principals festivals culturals de les comarques gironines.