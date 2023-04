Ferran Torrent (Sedaví, l’Horta,1951) recupera a Memòries de mi mateix (Columna) el personatge del periodista Marc Sendra que, en aquesta ocasió, es veurà immers en una complida trama internacional de falsificació d’art. El protagonista haurà d’intentar reconstruir un puzle on també conflueixen l’espoli nazi i la lluita antifranquista. L’autor aprofita la història per oferir una profunda reflexió sobre el destí i la percepció.

Es pot dir que els falsificadors són un altre tipus d’artistes?

Per mi hi ha una cosa sorprenent. Si veus un quadre, que t’agrada, de Picasso, i al cap de deu minuts t’assabentes que és fals, canvia la percepció, però no la perfecció.

És tramposa, la percepció?

No és tramposa la percepció, sinó que la perfecció d’artista i falsificador és tan bona que la teva percepció és igual amb el fals que amb el veritable.

Pot ser igual de perfecte un falsificador de Dalí, per exemple?

Fixeu-vos que Dalí és dels més falsificats. El 50% de la seva obra és falsificada, segons els especialistes. Per tant, si esteu tan falsificats, és perquè la perfecció de falsificador i l’autor és la mateixa.

Però l’autor és el propietari de la idea.

El falsificador roba la idea. La creació és de l’autor. Però, com veu, la perfecció pot ser un art compartit.

Diu que va sortir durant vint anys cada dia de festa. Era un «golfo»?

Sí, la veritat (riu). I van ser més de vint anys. Des dels disset fins als quaranta-cinc, cada nit. Em vaig trobar de tot. És una bona escola, si no et desvies prou.

I per què es va acabar?

Un dia tornant a casa a les quatre de la matinada, em vaig asseure al sofà i vaig pensar que no arribaria als seixanta si continuava per aquell camí. De manera que tenia clar que havia de triar. Al final, va ser un procés de mesos. És que érem un grup de gent on hi havia periodistes, i els periodistes abans acabaven a les deu de la nit.

Ja ho diuen que els periodistes som una mala influència...

No, ja ho veu, per a mi van ser una influència fenomenal.

El llibre està influït per la seva fascinació per la fortuna i el destí.

Quan comença la novel·la, tres joves treballadors fan una pintada contra el règim. I això que és una banalitat acaba sent una tragèdia. El destí de vegades és cruel, i de vegades és bo. Però és fascinat en tot cas perquè ens és desconegut.

Tornen diversos personatges seus, com el periodista Sendra. Maltracta vostè als seus personatges?

Els tracto amb cura. Sendra és un fan dels outsiders, i tant el falsificador com diversos altres ho són, gent que no té normes. O que la norma la posen ells, a la seva manera.

La solidaritat del 68 es converteix en individualisme el 2019? Es va perdre creure a la causa?

Abans, a la dictadura, hi havia un objectiu molt clar. Això es va perdre. Hi ha hagut una transició a Espanya pactada amb el feixisme, amb gent que ja pertanyia al règim anterior, i això va fer molt de mal a la democràcia. I ara, evidentment, les coses són radicalment diferents.