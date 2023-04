El festival Grec de Barcelona tornarà a col·laborar amb el premi Quim Masó a projectes teatrals i participarà en la dissetena edició, que obrirà la convocatòria al juny. El projecte guanyador es farà públic durant la propera edició del festival Temporada Alta de Girona i Salt, rebrà una dotació de 40.000 euros en concepte de producció i s’estrenarà al Grec del 2024, per posteriorment exhibir-se al certamen gironí a la tardor.

El Quim Masó és l’únic premi a Catalunya que finança i impulsa la producció i exhibició de muntatges de text en català. Després de les col·laboracions històriques del premi amb el festival Grec i el Teatre Nacional de Catalunya, que se'n va desvincular el 2021, l'any passat va viure un any de transició. Se'l va endur Els ossos de l’irlandès de Víctor Borràs Gasch, que van rebre 20.000 euros per aixecar l’obra que s’estrenarà al Temporada Alta d'aquest any.

El premi recupera ara la col·laboració amb el Grec i el pròxim dijous 1 de juny s’obrirà la convocatòria de la nova edició, dirigida a productores i companyies, fins al 30 de juny. S’hi poden presentar projectes d’escenificació de textos originals que no hagin estat estrenats, ja estiguin escrits originalment en llengua catalana o es tracti de traduccions o adaptacions de textos escrits en una altra llengua.

El premi, que convoquen i organitzen la Fundació La Ciutat Invisible i la Comissió Organitzadora del Premi Quim Masó, té prevista una dotació econòmica de 40.000 euros en concepte de producció, i per la seva exhibició en quatre funcions: estrena al festival Grec 2024, on s’hi realitzaran un total de tres funcions i, posteriorment, una representació més a la tardor en el marc de Temporada Alta.

De periodicitat anual, el Premi Quim Masó arriba a la dissetena edició. Prèviament ha reconegut projectes de companyies com La Calòrica i autors com Lluïsa Cunillé, Josep Maria Miró i Albert Arribas, entre d’altres. Es tracta d’un premi d’impuls a la producció i exhibició de muntatges teatrals en català que combinin professionalitat, qualitat i creativitat. Va néixer l’any 2006 com un guardó en memòria de l’actor, director i productor de teatre Quim Masó, un dels fundadors de la companyia El Talleret de Salt, el Grup Proscenium, la Llibreria 22 i Bitò.

La comissió organitzadora està integrada dos representants del Festival Temporada Alta, dos representants del Festival Grec, un representant de l’Ajuntament de Girona, un representant de la Comissió Organitzadora del Premi Quim Masó i un representant del món cultural i escènic del país.