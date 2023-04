L'Auditori de Girona acull aquest divendres un dels concerts amb què la violinista japonesa Midori celebrarà els seus quaranta anys de carrera amb la Franz Schubert Filharmonia. Durant la cita, un dels concerts destacats de la temporada de clàssica a l'Auditori, interpretaran el Concert per a violí en Re M de Txaikovski i la Simfonia núm. 3 en Fa M de Brahms.

Nascuda a Osaka (Japó) el 1971, Midori va començar a estudiar violí amb la seva mare Setsu Goto. Zubin Mehta la va sentir tocar per primera vegada el 1982 i la va convidar a debutar amb la Filharmònica de Nova York al seu tradicional Concert d’Any Nou. Com a solista durant més de 35 anys, Midori ha tocat per tot el món i amb reconegudes formacions orquestrals. Artista visionària, activista i amb gran sentit per la docència, ha passat de nena prodigi a desenvolupar una excepcional carrera musical.

L’any 2021, Midori va debutar amb la Franz Schubert Filharmonia, una formació que agrupa una nova generació dels millors músics del país. Aquest any, la violinista celebra els quaranta anys de trajectòria artística i ho fa amb una gira amb la formació dirigida per Tomàs Grau. Junts interpreten el Concert per a violí en Re M op. 35 de Txaikovski, i la Simfonia núm. 3 en Fa M op. 90 de Brahms.

El Concert per a Violí de Txaikovski és conegut per la dificultat de la part solista. Quan Txaikovski va compondre aquesta obra, no s’esperava que fos rebutjada pel violinista que l’havia d’estrenar: la va refusar perquè, segons ell, era “impossible de tocar”. La dificultat de la part solista va fer que, durant els primers anys, fos molt poc interpretada. Però, a poc a poc, es va anar convertint en una obra indispensable per als violinistes solistes.