La nova Clínica Girona, la transformació d'un galliner en un estudi d'arquitectura a Olot, la reforma del Museu de l'Empordà o el mirador del parc de la Torre Desvern de Celrà són alguns dels projectes que opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona. En total, vint-i-tres obres de les vuitanta-vuit presentades aspiren a la vint-i-cinquena edició dels guardons de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el COAC.

El jurat, format pels arquitectes João Mendes Ribeiro com a president, i Fuensanta Nieto i Michèle Orliac com a vocals, ha escollit com a finalistes onze projectes a la categoria Arquitectures, que són obres de nova planta, reformes i rehabilitacions. D'entre els quaranta-nou que s'hi havien presentat, han passat a la final projectes com la Clínica Girona de PMMT Arquitectura; la reconversió d'un galliner a la Moixina en l'espai de treball d'Arnau Estudi d'Arquitectura; la reforma del Museu de l'Empordà de Figueres de Pigem/Matamala per fer-lo més accessible i cases particulars de Girona, Cadaqués, Vidrà o Caldes de Malavella són alguns dels treballs candidats a endur-se el reconeixement.

Pel que fa a la categoria d'Interiors, que inclou aquelles obres on l'accent recau en el tractament de l'espai interior, han passat de fase cinc dels vint-i-un presentats, entre ells FEM a Salt, de Numun Arquitectura o la Fonda del Foment a Girona de l'Estudi d'Arquitectura interior Maite Prats.

El nou mirador de la Torre Desvern de Celrà, de Tallerdarquitectura+ Estudi CCB24; la restauració de la Torre del Rem de Banyoles, de Ricard Turon i el projecte Sota el pont, a Sant Feliu de Pallerols, d'Arnau Estudi d'Arquitectura són els tres finalistes de Paisatges, la categoria d'espais urbans i naturals com places, parcs o jardins.

Finalment, les quatre propostes finalistes d'Espais Efímers són instal·lacions del festival Lluèrnia d'Olot.

Els premiats de les diferents categories i amb el premi de l'Opinió, que és popular, es desvetllaran el divendres 2 de juny. Serà en un acte obert a la seu del COAC a Girona en què també es commemoraran les vint-i-cinc edicions dels premis, i s'inauguraran dues exposicions, la de l'edició d'enguany i la que recull les obres distingides, des de l'any 1997, en totes les edicions.