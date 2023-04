La banda californiana de rock Cruzados arriba per primer cop a terres gironines amb un concert l'1 de maig a Aiguaviva. La cita, organitzada per l’Ajuntament d’Aiguaviva amb la col·laboració de l’Associació Cultural, serà a les 7 del vespre al Centre Polivalent La Torrentera, a un preu de 10 euros.

Cruzados es van formar el 1984, amb Tito Larriva, Steven Hufsteter, Chalo Quintana, Tony Marsico i Marshall Rohner. El 1985 van treure el seu disc de debut, un àlbum que porta el mateix nom que la vanda, i el seu segon treball, After Dark, va sortir el 1987. Cruzados també van interpretar la cançó Don't Throw Stones a la pel·lícula Road House, protagonitzada per Patrick Swayze, l’any 1989.

El 2020, el baixista i membre fundador Tony Marsico, va reiniciar la banda amb Ron Young (veu), Mark Tremalgia (guitarra) i Loren Molinare (guitarra) de Little Caesar, juntament amb Rob Klonel (bateria). El seu darrer àlbum, She's Authomatic, es va enregistrar a Los Angeles l'hivern del 2021 i brinda el so i l'esperit de rock and roll característics de la banda, que van posar Cruzados al mapa per primera vegada fa uns 30 anys.

L'àlbum inclou col·laboracions de música com John Doe (X), Dave Alvin (The Blasters), David Hildago i Steve Berlin (Los Lobos), Gia Ciambotti (Bruce Springsteen), Melanie Vammen (The Muffs, The Pandoras), Greg Kuehn (TSOL), Jimmy Z (Rod Stewart), i Buck Johnson (Aerosmith) entre d’altres.