L’obra de Lluís Vilà es fusiona amb la gastronomia de Can Xapes a Cornellà

La gastronomia i l’art contemporani estan units per un nexe comú: els sentits. D’aquesta unió sorgeix una nova proposta de la Fundació Lluís Coromina i el restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri. Aquesta iniciativa converteix dos salons en l’Espai Inefable, on confluiran art i gastronomia per oferir als comensals una experiència sensorial. Les obres exposades seran d’artistes que utilitzen, de forma directa o indirecta, l’alimentació com a referent creatiu. La Fundació Lluís Coromina treballa amb artistes com ara Fran Aleu, Francesc Guillamet o Enric Encesa que hi exposaran obres en un futur.

El banyolí Lluís Vilà, amb una àmplia trajectòria en pintura, escultura i disseny, serà el primer artista que exposa a Can Xapes. Vilà va iniciar la seva activitat artística a principis dels anys 70 i, fins a mitjans dels 80, va treballar en el camp de la investigació dins els corrents conceptuals de l’Eat Art i l’art fungible. Pel que fa a l’oferta gastronòmica de Can Xapes, el xef Lluc Quintana ha elaborat plats vinculats amb el pa i propostes culinàries acabades amb productes de tons ocres com a connexió amb els elements més característics en l’obra de Vilà.