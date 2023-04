L’artista de Sarrià de Ter Edgar Massegú realitzarà un landart cooperatiu i un mural a l’ambaixada de Suïssa de Tunísia. El sarrianenc ha estat convidat a participar en l’onzena edició de la Fête des Berger, un festival artístic multidisciplinari, on realitzarà una escultura landart amb materials reciclats i biodegradables proporcionats per la comunitat de pastors de la zona de Semmama. Organitzada per l'Associació Internacional Le Printemps International de Sbeïtla amb el suport de la Rambourg Foundation, Islam Semmama Universal Cabdal of the Mountain Cultur, Le Centre Culturel de Montagne a Semmame, el Ministeri d'Assumptes Culturals i la col·laboració de la Divisió de Cooperació Internacional de l'ambaixada de Suïssa a Tunisia, la festa és un festival artístic multidisciplinari i de caràcter internacional que vol donar visibilitat al món respecte a la realitat social que es viu quotidianament a la regió tunisiana de Semmama.

A més Massegú, farà un mural de reciclatge a la façana de l’ambaixada de Suïssa de Tunísia per commemorar el centenari de l’obra Camel de Paul Klee. D’altra banda, Edgar Massegú també participarà al festival d’art urbà Gar Gar de Penelles amb una escultura pública per a la façana de l’ajuntament d’aquest poble lleidatà. Massegú és un dels tretze artistes seleccionats d’entre més de 358 propostes d’arreu del món que s'hi han inscrit. A més, el diumenge 7 de maig realitzarà una altra escultura pública amb materials reciclats per al poble de Gualba. Els materials seran recollits a la riera de Gualba com a part de la iniciativa Let´s Clean Up Europe en col•laboració amb l'Ajuntament i l'associació Gualba CreActiva.