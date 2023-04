La segona edició de l’Oncomusic Fest, el festival de música i solidaritat en família de Sant Antoni, vol repetir l'èxit de l’any passat portant 1.800 assistents als concerts de pagament d’aquest cap de setmana. Doctor Prats, que actuarà dissabte a 2/4 de 12 de la nit al Palau Firal, és el cap de cartell d’un programa que també inclou propostes molt variades com Pop per Xics, Litus & co, María Jacobs, La Mitjanit, Kharloss Selektah, Mandie Rules i The Covers Band, entre d’altres. A més per diumenge al matí s’ha programat un espectacle de màgia, inflables per a la mainada i jocs d’escalèxtric.

Xavi Serrat, ideòleg i impulsor de la proposta, assegura que afronten aquest segon any de l’Oncomusic «amb moltes ganes. L’any passat la gent va sortir molt contenta, vam reunir unes 1.800 persones el dissabte i en total en tot el cap de setmana més de 3.000. Esperem repetir unes xifres similars, tenim l’esperança de convertir-nos en un festival de referència que marqui l’inici la temporada». La primera edició va permetre recaptar 25.000 euros que es van destinar a l’Oncolliga, per als seus projectes. «Això no és una festa major, nosaltres tenim un caire molt familiar, volem reunir tot tipus de públic, i fins i tot pensem en els mateixos malalts, que puguin venir a passar una bona estona», assenyala Serrat. Ell mateix sap de què parla perquè va superar un càncer limfàtic que li van diagnosticar el 2019 i mentre feia químio a l’hospital de Palamós se li va acudir organitzar un esdeveniment lúdic i cultural per recaptar fons. Les entrades tenen un preu de 20 euros per als dos dies, i si només es vol participar en les activitats del diumenge el cost és de 5. A banda de la proposta musical també hi haurà una zona de foodtrucks. Ara Serrat té el suport, en l’organització, d’un equip de 9 persones, més mig centenar de voluntaris i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. L’impulsor de l’Oncomusic Fest agraeix, per altra banda, el suport i la implicació dels grups participants: «ens cobren un preu simbòlic i es rebaixen considerablement el seu caixet per col·laborar en una acció solidària». Els caps de cartell d’aquest any són Doctor Prats, que havien de ser-hi en la primera edició, ajornada per la pandèmia el 2020. Serrat assegura que en paral·lel als preparatius d’aquest any «ja tenim al cap l’Oncomusic del 2024».