L'Ítaca Sant Joan 2023 estrenarà un espectacle amb 200 drons i figures tridimensionals la nit del 24 de juny a l'Estartit. La platja del municipi serà l'escenari de l’estrena de l'espectacle de llums 'Eco 200' a càrrec de Flock Drone Art, que duplicant el nombre d’aeronaus que enlairava fins ara. La iniciativa es durà a terme la nit de la revetlla, la cita més multitudinària del festival, compartint vetllada amb l'indie de Vetusta Morla, La M.O.D.A., Triquell, CARMEN 113 i Ryna DJ.

'Eco 200' és una al·legoria de la natura, un clam pel respecte al medi ambient que vol posar en valor la consciència ecologista i la necessitat de preservar el món. Amb 200 drons, Flock Drone Art mostrarà una peça d'art lumínic i tecnològic combinada amb una banda sonora a mida i una narrativa amb una veu en off.

L'experiència conduirà el públic present a través d'un viatge per les meravelles naturals del planeta, amb una coreografia al ritme de la música i efectes sonors formant figures de fins a 100 metres d'amplada i visibles a un quilòmetre de distància. Balenes, arbres mil·lenaris, abelles, aus de llegenda, flors gegants són algunes de les figures que s'hi podran veure.

El festival, que s'allargarà fins al 2 de juliol, oferirà un total de 17 concerts en sis municipis. A banda de la nit de sant Joan a l'Estartit, proposa cites singulars com Albert Pla de prop, al Far de Sant Sebastià de Llafranc; Delafé y las Flores Azules a l’escenari de la Cantada d’Havaneres de Calella; The Gramophone Allstars Big Band al JazzPera de la Pera; Renaldo & Clara presentant nou disc a la plaça Major de Gualta amb el suport del Mercat de Música Viva de Vic; o Fetus amb un reguitzell d’amistats musicals convidades a 'La Gran Xefla' que han preparat a Corçà. A hores d'ara, el certamen ja frega el 50% de les entrades venudes.