La Fundació Vila Casas se suma al centenari del fotògraf Francesc Català-Roca explorant la seva faceta de retratista en una exposició al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Homenots & Homenets, que es podrà visitar fins al 19 de novembre, contraposa retrats de prohoms de la cultura fets per un dels grans noms de la fotografia a casa nostra amb una quinzena d’imatges d’infants.

Fill del també fotògraf Pere Català Pic, va mantenir viu a la seva obra l’esperit d’avantguarda que pràcticament havia desaparegut durant el franquisme i va obrir camins a tota una generació. Són especialment conegudes les instantànies amb què va captar la vida quotidiana de l’Espanya del segle XX, però també va ser pioner en inserir la fotografia en la publicitat, introduir la fotografia documental a les galeries d’arts o aplicar la seva feina al disseny i l’arquitectura, a més d’exemplificar la reproductivitat il·limitada de la imatge fotogràfica en l’edició de llibres, cartells i revistes il·lustrades. L’exposició de Torroella, però, aborda una de les cares menys conegudes de la seva obra, la de retratista.

La sèrie que encapçala la mostra es compon de 58 retrats fets per Català-Roca entre el 1949 i el 1975, més el seu cèlebre autoretrat, una selfie de 1952. Es tracta, assenyala Laura Terré, comissària de l’Any Català-Roca, d’un «conjunt singular i únic» que el fotògraf va regalar a Joan Uriach i Tey, com a complement de la seva col·lecció d’art, on aquests artistes estaven representats gairebé tots.

Anys més tard, el seu fill Joan Uriach i Marsal en va fer donació al seu amic Antoni Vila Casas, un gest de complicitat entre col·leccionistes, ja que va considerar que les imatges serien més apreciades si s’integrava a la destacada col·lecció de fotografia que s’estava constituint a la Fundació Vila Casas.

Salvador Dalí, Salvador Espriu, Sebastià Gasch o Olga Sacharoff estan representats en la sèrie, batejada com a Homenots, com les semblances d’escriptors, artistes o polítics de Josep Pla, amb qui el fotògraf va compartir l’autoria de guies i llibres.

Com a complement a aquesta galeria de personalitats, el Palau Solterra acull també quinze retrats infantils, els Homenets del títol, que són, per Terré, «a petita escala, el reflex d’una Espanya enfosquida per la Dictadura, el poble senzill allunyat del poder, la política, la ciència i la cultura», «petits treballadors que fan la seva feina com si fos un joc, igual que altres criatures juguen al carrer o mengen gelats».

Homenots & Homenets s’inaugura aquest dissabte, juntament amb la mostra dels finalistes del Premi de Fotografia 2023 de la Fundació Vila Casas. Durant la inauguració es faran públics els guanyadors.