Mariona Escoda ha presentat el seu nou disc a Girona aquest diumenge a la nit en el marc del festival Strenes. Ho ha fet a l'Auditori davant d'un públic familiar que gairebé ha esgotat totes les entrades. És la tercera parada de la gira que la guanyadora de la primera edició d'Eufòria està fent per presentar el seu nou disc: 'D'una altra manera' (Música Global, 2023). Escoda explica que ha escollit anomenar-lo així perquè és com fa les coses després del seu pas per Eufòria: "La meva vida és molt diferent perquè abans no tenia els recursos que tinc ara". El concert a Girona ha barrejat cançons del nou disc amb les de l'EP i versions del seu pas per Eufòria. "Són les etapes per les quals he passat aquests últims anys".

L'àlbum que l'artista de Valls ha presentat aquest diumenge a Girona gira entorn de tres eixos temàtics: l'autoconeixement i l'empoderament, aspectes que la cantant diu que està "prioritzant" els últims anys. "He prioritzat coneixe'm i empoderar-me perquè les dones ho hem de fer, encara que costi molt". El disc també parla de l'amor sa i lliure, que l'artista defineix com aquell que "no talli les ales" i que diu que té "la sort de viure". Les deu cançons d'aquest treball, que ha coescrit amb altres artistes (Àlex Pérez, Manu Guix, Roger Rodés, Alicia Rey i Adrià Salas), les va interpretar per primera vegada en concert el 16 d'abril passat a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, en la presentació del nou disc. I la segona parada d'aquesta gira va ser al teatre Fortuny de Reus el 21 d'abril. El tercer concert de presentació, el de l'Auditori de Girona, ha començat puntualment a les nou de la nit davant d'un públic especialment familiar i encara amb alguna localitat disponible de les més d'un miler que hi havia a la venda. Concert que passa a través de les etapes El concert, tal com revela l'artista, s'ha plantejat com "un reflex de les etapes viscudes els últims anys". Mariona Escoda hi ha interpretat cançons del disc nou, però també algunes de l'EP i versions que va fer en el seu moment al programa de talents emès per TV3, Eufòria. "Volíem que la gent s'ho passes bé i que fos un concert dinàmic amb moments de saltar i ballar, però també amb moments d'encendre les llanternes i plorar una mica", afirma la cantant. El cert és que el públic s'ha entregat i l'ha ovacionat en diversos moments. Mariona Escoda: "M’han etiquetat molt i volia sortir d’aquí i experimentar" La posada en escena ha estat dinàmica i Escoda ha interpretat un reguitzell de temes de diferents estils, igual que ha plasmat en el nou àlbum. "A Eufòria vaig descobrir moltes coses de mi que no sabia i això es reflecteix al disc, perquè hi ha moltes més ganes d'experimentar i d'adaptar-me a altres estils", detalla la cantant de Valls, que afegeix que es diferencia del primer EP que va fer ('Tal com havia de ser') perquè "aquí cada cançó té una identitat pròpia". Més oportunitats La guanyadora de la primera edició d'Eufòria té contracte amb Música Global, la productora que porta altres artistes catalans com Doctor Prats, Miki Núñez, els Amics de les Arts o Judit Nedderman. Un contracte que diu li ha "obert moltes portes". "És molt diferent espavilar-te sol, que tenir al darrere un equip professional amb molta experiència al sector com és el seu cas", afirma, mentre assegura que gràcies a estar amb Música Global li han arribat "moltes més oportunitats". Unes oportunitats que han aparegut també i en primera instància gràcies a la seva participació en el programa Eufòria de TV3. "M'ha donat una visibilitat que no m'esperava i que no sé si volia", reflexiona i diu que "és molt difícil d'assimilar perquè són moltes coses que havia somiat i no pensava que passaria". Mariona Escoda fa nou anys que va començar a fer concerts a piano i veu i els últims mesos ha estat guardonada amb diversos reconeixements entre els quals destaca el guardó a artista revelació dels Premis Enderrock 2023. A més, el disc 'D'una altra manera' l'ha creat mentre explorava una altra vessant de la seva carrera: fer el paper de rosa al musical del 'Petit Princep'. La gira del nou disc continua dissabte 6 de maig amb un concert a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.