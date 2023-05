Carlota Flâneur: «Ara estic convençuda del que faig i, alhora, em sento a gust amb la meva incertesa»

Explica que el 2020, quan li van comunicar que Ferran Palau volia produir el seu primer EP -Brains- no s’ho podia creure. «Vaig al·lucinar perquè sempre l’he admirat. Va ser ell el qui em va introduir a la música en català» assegura Carlota Flâneur, nom artístic de la cantant i compositora Carlota Cerrillo (Barcelona, 1997), que tres anys després es troba en plena gira de presentació de Uncertainty (Hidden Track, 2022), un debut en llarg format per deu talls de pop lluminós cantats en anglès i també produïts pel músic de Collbató. El pròxim dissabte 13 de maig, a les 19.30 h, els presentarà per tancar la present edició del cicle Concerts de Primavera de l’Ateneu 24 de Juny de Girona.

«We like to have sex on Friday night and forget it by Monday. We are the generation of the young flesh» (Ens agrada tenir sexe els divendres a la nit i oblidar-ho dilluns. Som la generació de la carn jove) cantava a principis de la tardor de 2020 Carlota Flâneur. Es tractava de Generation of young flesh, el senzill amb el qual aquesta jove barcelonina, també coneguda per tenir una secció pròpia a l’espai Els Experts d’Icat i per L’Esmorzar, el podcast de Ràdio Primavera Sound que condueix al costat de Marc Ferrer, es donava a conèixer en el terreny musical català. «No vaig escriure la cançó en cap moment pensant en retratar cap moment que no fos el que jo mateixa estava vivint. No pretenia que esdevingués un tema generacional, però jo tendeixo a tenir cura de la gent amb qui em relaciono, així en general. M’agrada que hi hagi molta comunicació i m’adonava que per molta gent no era així» explica.

Sobre el títol del seu debut en llarg, Flâneur explica que es va decidir per Uncertainty -que és també el títol d’una de les cançons- perquè abans del seu llançament «no tenia gaire clar si em volia dedicar a això». «M’he reconciliat amb aquesta incertesa. Ara estic convençuda del que faig i, alhora, em sento a gust amb la meva incertesa. He pres més consciència de l’incert que és el panorama. En el món de la cultura, avui en dia, no hi ha res que sigui previsible. Amb les xarxes socials, els hàbits de consum canvien constantment» apunta.

Un cançoner «autobiogràfic»

Un dels trets que caracteritzen la proposta de l’artista és el seu component «autobiogràfic», a través d’unes cançons que, malgrat abordar a vegades temàtiques que transiten per la tristesa o l’angoixa, transmeten calidesa i lluminositat. «Molts cops fas un disc perquè tens ganes de fer-lo. Però un cop publicat, pots analitzar-lo des d’un altre punt de vista. Sento que tinc com una tendència a parlar de totes les emocions humanes des d’un lloc de tendresa. Per més que estigui parlant de sensacions poc agradables, o fins i tot vinculades a la tristesa o a l’angoixa, m’agrada mirar-m’ho pensant que això és el que em fa humana i que ja em ve de gust com celebrar-ho» comenta.

«Les cançons que conformen el disc han estat escrites al llarg del temps, en diversos moments i moltes d'elles, en el moment d'escriure-les, ni tan sols sabia que tindria l'oportunitat de gravar un treball. En cap moment vaig tenir al cap la possibilitat de fer un disc conceptual. Però penso que al final, com que ara per ara, el lloc des d'on escric és sempre el mateix, aquesta necessitat d'expressar aquelles coses que m'estan passant, en clau autobiogràfica, ara no sé fer altra cosa» sosté la barcelonina al voltant d'un cançoner que es nodreix, sobretot, de les experiències personals. I és que Flâneur assegura que, de forma metafòrica, escoltar el seu disc és «com fer un cafè amb mi». «Potser d'aquí a uns anys escric històries sobre altres persones, però ara mateix el que em surt de dins son coses personals. Soc una persona que parla molt de les coses que viu i que passen al seu voltant».

Després de presentar el seu disc a Girona, ciutat que trepitjarà com a artista per primera vegada en un concert de taquilla inversa, Carlota Flâneur debutarà al festival Primavera Sound amb concerts en les seves edicions de Barcelona (2 de juny) i a Madrid (9 de juny).