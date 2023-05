Luz Casal, una diva generosa

Tres persones van compartir dissabte les ovacions de l'Auditori de Girona amb Luz Casal: l'àvia de la cantant, de 102 anys, que era al pati de butaques i Maite i José María, la parella que va inspirar una de les seves noves cançons, també presents a la sala. A la primera li va dedicar Un lugar perfecto -"Girona és un lloc on he viscut coses intenses, iaia, espero que tu també ho passis avui de la manera més intensa possible", va dir- i als segons, Estaba escrito, el tema del qual són "coautors", perquè narra la seva història d'amor.

Els tres van ser els únics capaços d'eclipsar per uns instants Casal, estrella indiscutible de la música espanyola de les darreres dècades i responsable d'omplir com un ou la sala gran de l'Auditori de Girona. Amb les entrades exhaurides des de feia setmanes, la gallega va ser a l'Strenes per presentar el seu darrer disc, el primer en cinc anys. El va repassar gairebé sencer: de Las ventanas de mi alma que li dona títol a La inocencia, Dame tu mano, Antes que tu o Hola, qué tal. El material nou va centrar especialment el primer tram del recital, intercalant-lo amb peces més antigues com Volver a empezar, No me importa nada -que va dedicar a les dones en general i a la seva mare, Matilde, en particular- o Es por ti/Boig per tu, que va despertar l'entusiasme general. Besaré el suelo, Entre mis recuerdos i Un nuevo día brillará, en que va convidar el públic a cantar, també van sonar dissabte a la nit a Girona, abans de donar pas al seu vessant més roquer. Rufino, Loca i Pedazo de cielo, ja amb la cantant totalment desmelenada i la platea dempeus, van ser la traca final abans dels bisos. Casal va tornar en escena, amb el segon canvi de vestuari de la nit inclòs, per a rematar la feina. El clàssic Piensa en mi, la versió musicada de Negra sombra de Rosalía de Castro, el bolero acabat de sortir del forn Suave es la noche i tot un himne, Te dejé marchar, van ser el colofó final. La diva va marxar de Girona amb la missió complerta i havent estat generosa amb els seus fans, a qui va regalar una mica més de dues hores de concert, i amb les tres persones amb qui, ni que fos per una estona, es va partir els aplaudiments.