«Ens volen encarrilar tant, que a la fi no quedarà literatura»

Va crear l’editorial Llunydelramat, nom que ja indica que a Rafel Casas li agrada sortir de la norma, i va iniciar la feina editora publicant la novel·la escrita per ell mateix, «El nen que volia ser assassí»

Com es fa algú editor quan la gent cada vegada llegeix menys?

Per un sentiment de bogeria o per ànsies de suïcidi. Però abans que editor sóc escriptor, i sé les dificultats que hi ha per arribar a publicar, tal com està muntat el món editorial.

Com està muntat, el món editorial?

Com el cul. És a dir, com està muntat tot, avui: amiguisme, influències, etc. I com a resultat d’això, molta mediocritat. El 80% del que es publica és il·legible.

El món editorial està muntat tot a base amiguisme, influències, etc, el 80% del que es publica és il·legible

També el 80% del que publica vostè?

El que publico jo, és tot fantàstic (riu). La idea és aquesta, publicar gent poc coneguda que té qualitat literària.

Per què es publica tanta merda?

De la mateixa manera que es fa molta merda en tots els àmbits, tampoc la majoria de pel·lícules que es fan al cine no valen res. Per pur consum. Avui li diuen a un meteoròleg que escrigui un llibre, que digui quatre coses i ja li escriurà un negre. I en vendran 30.000 còpies. És economia.

Com a editor, li ha d’interessar que el llibre es vengui, encara que sigui dolent.

M’he de guanyar la vida, però me la guanyo diferent. Entre la meva dona i jo corregim, dissenyem i maquetem, tot queda casa. Amb això ja estalviem molt. Després, es tracta de fer una distribució lògica, 500 exemplars com a molt, i si s’esgoten, n’imprimim més.

No serà que es va fer editor perquè no en trobava pel seu llibre?

Bàsicament és això (riallada). Va ser com una prova, vaig ser el meu propi conillet d’índies, per si les coses sortien malament. I resulta que han sortit molt bé.

Vol dir que a l’Empordà i les comarques de Girona hi ha prou escriptors?

Massa, que n’hi ha. Hi ha de tot en tots els camps. Sap la quantitat de manuscrits que rebo cada setmana? Dels quals, més del 90% no són publicables. Hi ha molta gent que escriu, avui tothom fa de tot.

Hi ha premis que porten nom de gent il·lustre que, si veiessin el que es concedeix en el seu nom, es remourien a la tomba.

Com se li diu a algú que el que ha enviat no és publicable?

La majoria d’editorials no responen, nosaltres contestem a tothom. Dic que no té el to adequat, que no entra dins el nostre estil... S’ha de ser amable, aquella persona ha dedicat mesos de la seva vida a allò, no li diràs «és una merda».

Els premis literaris tenen a veure amb la literatura?

La majoria de premis que es donen no tenen la qualitat que haurien de tenir. Hi ha premis que porten nom de gent il·lustre que, si veiessin el que es concedeix en el seu nom, es remourien a la tomba. Però bé, tornem al principi: és un negoci i el que interessa és vendre.

Quin escriptor li hauria agradat descobrir?

Henry Miller [s’assenyala la samarreta]. Grandíssim, i en el seu moment, incomprès i prohibit als Estats Units.

Aviat el tornaran a prohibir, és la moda.

Des dels romans que anem cap enrere. Miri, si prohibeixen un llibre, ja trobarem la manera d’aconseguir-lo, i encara en vendran més. El que trobo pitjor és corregir-los, com s’està fent.

«El nen que volia ser assassí». Li agraden els nens?

En tinc un de setze anys, i dir que no m’agraden quedaria lleig, perquè avui s’ha de ser políticament correcte i totes aquestes merdes que estan de moda.

Miro de no fer cas de la correcció política, el llenguatge inclusiu i tot això

No pas en aquesta secció.

Doncs no, no m’agraden els nens, no hi tinc afinitat. Tampoc no m’agraden els gossos.

Ui, s’està passant d’incorrecte.

Per això l’editorial es diu Lluydelramat. Miro de no fer cas de la correcció política, el llenguatge inclusiu i tot això. Ens volen encarrilar tant, que al final no quedarà literatura. Ni cinema, ni pintura. Tot serà incorrecte, o ofensiu per segons quina comunitat. Siguem transgressors, l’art ha evolucionat essent incorrecte.

Els nens poden mirar les notícies, però després els has d’explicar el que han vist. I als adults encara més

Com era, de petit?

Un lector compulsiu, gràcies al meu avi. Era una mica com «El nen que volia ser assassí», però no tan heavy.

Els nens no han de mirar les notícies de la tele, com el seu protagonista?

Els nens poden mirar les notícies, però després els has d’explicar el que han vist. I als adults encara més.