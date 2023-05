L'empresa Perelada celebrarà el centenari del seu naixement a través de l'experiència immersiva Perelada 100 - Els sentits de la història, en coproducció amb Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona, per traslladar una part de l’Empordà al centre barceloní des d'aquest divendres i fins diumenge.

La tercera generació de l'empresa familiar, formada per Javier, Isabel i Miguel Suqué Mateu, consideren «un obsequi» poder commemorar els cent anys de Perelada «amb la mirada posada en el futur i amb l’ambició de consolidar-nos com a destinació de lleure i cultura únic a Europa», va explicar ahir Javier Suqué, president del grup.

L'experiència immersiva més destacada tindrà lloc en un escenari de 360° que permetrà viatjar per diferents espais de l'Empordà, com ara el claustre gòtic del segle XIV del Convent del Carme, els jardins de Peralada o la biblioteca del castell, on el visitant podrà provar alguns dels vins de Perelada.

Amb l'objectiu de completar aquesta experiència «diferent i expositiva», segons explica el director artístic d'Ideal, Jordi Sellas, la nit del 6 al 7 de maig culminarà amb diferents actuacions en directe, com ara la del director d'orquestra empordanès Marc Timón o del ballarí Botis Seva.

La celebració del centenari també inclourà una part expositiva que mostrarà els «tresors» traslladats des de la biblioteca, l’església o el museu del castell, com ara pintures religioses, llibres, peces de col·lecció o els vestits que van lluir la Reina i Rigoletto a l'òpera. The Fairy Queen, de Henry Purcell, representada en el festival del 2022.

En aquest espai es podrà conèixer part de la història de Perelada amb un breu recorregut des del 1923, moment en què la família Mateu, dedicada al comerç del ferro i fundadora de l'automobilística Hispano-Suiza, es va instal·lar al castell de Peralada.

A més, el públic podrà passejar per l'interior del nou celler, inaugurat el 2022, amb l'ajuda d'unes ulleres de realitat virtual.

«Peralada és un projecte viu i en constant evolució», explica el menor dels germans, Miguel Suqué, per la qual cosa s’ha d’analitzar constantment l’entorn on treballar i adaptar-s’hi, per convertir Peralada en «l’epicentre de les arts a Europa», segons Isabel Suqué.

Javier Suqué ha afegit que el present de Perelada és música, art, turisme, lleure, gastronomia i vi, amb una àmplia oferta d'oci i cultura que es troba amb el Festival de Peralada, el celler, les vinyes, el casino o els restaurants, entre d'altres espais.

El llegat familiar inclou avui una biblioteca amb més de 1.000 exemplars, més de 1.000 edicions del Quixot, les vinyes i els cellers, un museu del vidre i la ceràmica amb més de 2.500 peces o una col·lecció de pintura religiosa i escultura.