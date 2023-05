Més de 30.000 persones han visitat l'exposició d'RCR Arquitectes que des del 17 de desembre està oberta al públic al Museu Soulages de Rodés (Catalunya del Nord). La mostra, que finalitza aquest cap de setmana, és una monografia sobre l'obra dels arquitectes garrotxins amb el paisatge, l'arquitectura i el disseny com a eixos principals. L'exposició és el retorn dels arquitectes a Rodés, després que dissenyessin el museu per acollir la col·lecció de Pierre i Colette Soulages. La mostra dels arquitectes gironins s'ha fet amb la col·laboració del Centre Pompidou de París, on hi ha una part de la col·lecció d'RCR des del 2020.

L'exposició 'RCR Arquitectes. Ici et ailleurs, la matière et le temps' que hi havia al Museu Soulages tanca les portes aquest cap de setmana. Ho fa després de rebre la visita de més de 30.000 persones des que es va inaugurar el 17 de desembre. En ella hi ha esbossos, maquetes i dissenys de les obres que han portat a terme els tres arquitectes però també hi ha material de projectes futurs. A més, l'exposició també incorporava artistes que per proximitat geogràfica o intel·lectual han contribuït en la trajectòria d'RCR. En l'exposició es parla dels projectes del far Punta Aldea (Gran Canària), l'estadi d'atletisme Tossols Basil (Olot), l'espai públic teatre la Lira (Ripoll), la biblioteca de Sant Antoni (Barcelona), el mateix Museu Soulages (Conflent) o el pol cultural de l'Île Seguin (Bolougne-Billancourt, França), el projecte en què treballen actualment. A més, també hi havia fonts d'inspiració representades en els artistes Donald Judd, Joan Miró, Antoni Gaudí, Salvador Dalí o Pierres Soulages, entre d'altres. L'objectiu de la mostra és que al llarg de la seva trajectòria, els tres arquitectes han plantejat propostes vinculades al territori i la seva vinculació a la natura, ja sigui el cel, la terra, l'aire o la vegetació. En l'exposició també hi ha un espai dedicat a la Vila, un projecte liderat pel despatx d'arquitectes de la Garrotxa que serà un centre de recerca sobre l'espai. La idea és convertir-ho en un lloc de referència internacional de pensament i reflexió, així com també el centre neuràlgic de creació de sinèrgies. L'espai serà obert als creadors, artistes, pensadors i ciutadania a banda d'empresa i institucions que vulguin treballar-hi de forma transversal. L'exposició d'RCR a Rodés és el retorn a la Catalunya Nord després que el 2008 guanyessin el concurs per la construcció del nou museu dedicat a la col·lecció cedida per Pierre i Colette Soulages. El museu es va inaugurar el 30 de maig del 2014 i va rebre una resposta entusiasta del públic, ja que considerava que reflectia molt bé l'obra de Pierre Soulages.