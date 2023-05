La 29a edició del FEMJazz! Banyoles tindrà més presència femenina que mai, ja que comptarà amb Alba Careta, Alba Pujals i Helena Camps, tres artistes i compositores que hi presentaran els treballs que han publicat aquest any. En total, el Taller de Música de Banyoles organitza el 26 i 27 de maig onze activitats condensades en dos dies i repartides entre l’Espai Eat Art, l’Auditori de l’Ateneu i la Muralla.

L'organització explica que "des de fa uns anys, el Taller de Música procura que a la programació hi hagi paritat de gènere i que el festival contribueixi a visibilitzar les dones de l’escena jazzística catalana, una fita que no sempre s’ha assolit. Tanmateix, enguany la presència femenina és més accentuada que mai".

Divendres 26 (22 h, Auditori de l’Ateneu), la trompetista i cantant bagenca Alba Careta presentarà, en un concert coorganitzat amb Joventuts Musicals de Banyoles, el seu disc més recent, Teia (Microscopi, 2023), amb sis cançons originals i dues versions de la Nova Cançó. Les entrades per al concert, l'únic de pagament d'aquesta edició, ja estan a la venda al web de Cultura Banyoles.

Dissabte 27 (15.30 h, La Muralla) es podran escoltar les altres dues novetats discogràfiques. La cantant barcelonina Helena Camps estrenarà les peces del seu primer disc en solitari, Viu (Microscopi, 2023), que giren al voltant de la natura i el respecte al planeta, i que combinen el jazz amb sonoritats del cançoner nord-americà, la cançó d’autor, el folk català, la bossa nova o el bolero. Acte seguit (17 h, La Muralla), la trombonista egarenca Alba Pujals farà sonar les cançons d’Apologia (The Changes, 2023), el seu debut com a líder, acompanyada pel seu quartet. El disc ha estat gravat amb dues formacions, una de Barcelona i una de Nova York, i es mou entre el jazz actual i la tradició.

El Millor Sextet

En la programació, que inclou des del jazz experimental al més tradicional, també destaca l’actuació d’El Millor Sextet. Es tracta d’una formació creada per Els Millors Festivals, l’agrupació de certamens jazzístics de petit i mitjà format dels Països Catalans. La forma un representant de cada festival, i per part de Banyoles, ho fa el saxofonista Martí Cabarroques.