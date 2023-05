El centre de conferències Bluepoint Brussels va ser l’espai triat per al lliurament de la sisena edició de Premis Aquí Europa Canal Europa que van reconèixer al president i la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll i Arantza Sarasola, amb el guardó a la «comunicació europea» per «la seva dedicació a la informació com a pilar fonamental de la llibertat d’expressió», segons va destacar el seu director Jesús González. Un premi que tots dos van rebre amb un missatge profundament europeista destacant la importància de la llibertat d’expressió, la pluralitat, la democràcia i els valors europeus.

«Hem de treballar junts» «Creiem a la Unió Europea, ens sentim partícips del projecte en comú que representa aquesta gran família i compartim, des del principi, els valors que donen sentit i caracteritzen a la identitat europea», va recordar Javier Moll en una intervenció en la qual va esmentar l’«amenaça» que suposa per a «la nostra convivència i la nostra manera d’entendre el món» la guerra a Ucraïna i la resposta de la qual ha de ser «més Europa». «Hem de treballar junts perquè la UE exerceixi el paper protagonista que li correspon en l’escena internacional i junts hem de defensar el nostre model de democràcia i les nostres llibertats» -va reivindicar- posant l’accent en la importància que ha de tenir la llibertat d’expressió i titllant d’«intolerable» l’empresonament i la condemna de periodistes a Rússia. Moll va defensar un periodisme de qualitat, amb rigor, independència i pluralitat. «Són els ingredients que alimenten la nostra credibilitat com a grup de comunicació», va dir.