«B Major és el disc que haguessim fet després del darrer, Sparks, si tot hagués anat bé, perquè som els mateixos que fa vint anys ens tancàvem el local a fer les cançons que ens agradaria escoltar», explica Xavier Calvet, veu principal i guitarra de Bullit. La banda de Sant Feliu de Guíxols, nascuda el 2005 al voltant de l’Atzavara, publica aquest divendres el seu nou disc, el primer amb material nou després de vuit anys, però amb «l’empremta reconeixible de sempre», els sons punkrock ultramelòdics característics de la banda, i la incorporació de Vidal Soler com a baixista al costat de Calvet, Enric Pla i Carles Paz.

«El seguidor de Bullit s’hi sentirà com si tornés a casa, ja ens ha passat a nosaltres», explica sobre el nou treball, que veu la llum a través del segell BCore (format físic coeditat amb Cgth Records, La Agonía de Vivir i Saltamarges).

A excepció de Drawer Sessions, un recopilatori de rareses i temes descartats d’altres treballs publicat durant el confinament, B Major arriba després del parèntesi obert pel grup guixolenc després de la mort del seu baixista, Ferran Bonet, per un càncer limfàtic, que va coincidir amb la publicació d’Sparks, el 2015.

«Vist amb perspectiva, era el disc que ens havia de dur un pas més enllà després d’anys de tocar pel país, però aquell àlbum no vam poder presentar-lo en directe i passat un any vam fer alguns concerts de presentació, com a homenatge, amb en Max Triviños (No More Lies) al baix, però realment no estàvem d’humor i excepte alguna actuació esporàdica, ho vam deixar estar el 2017», explica.

El retorn va arribar gràcies al vintè Sugar Il·legal Fest, el festival paral·lel al Mercat de la Música Viva de Vic, del 2019, i d’una actuació amb Vidal Soler al baix que els va fer tornar a tocar les ganes de tocar junts. «Vam veure que amb en Vidal era possible la reconstrucció del grup, a vegades quan passa una cosa tan traumàtica necessites algú de fora que t’acabi d’estirar per decidir-te», assenyala Calvet.

El resultat és un disc que porta el nom del Si Major en anglès -és la nota predominant del disc, surt a totes les cançons, però «admet moltes lectures, com ara que ens hem fet grans», bromeja el músic- cuit a foc lent a Sant Feliu, als Ultramarinos Costa Brava i com els anteriors, enregistrat, produït i masteritzat per Santi i Víctor Garcia.

«Hem pogut fer molta preproducció, amb molt temps per tenir cura de les cançons, perquè no teníem data límit ni cap pressió afegida i això és bo, perquè al final si ho fem és perquè estimem aquesta música i totes les alegries que ens ha donat», continua Xavier Calvet.

La setmana passada Bullit va fer una preestrena de B Major al Yeah! Club de Girona i el 26 de maig el tocarà a casa, a l’TZVR de Sant Feliu. També tenen bolos tancats a Girona (A prop, 30 de juny) i Vidreres (Actitud Fest, 21 de juliol).