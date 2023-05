La cinquena edició de Girona en Moviment, el festival solidari de dansa de l’Oncolliga Girona, inclourà per primera vegada una proposta immersiva de dansa. Es tracta de la GeMverse Party, una proposta on conviuen la dansa i els entorns interactius amb la qual el certamen vol arribar a nous públics. Com és habitual, però, del 13 al 16 de juliol la cita inclourà espectacles, conferències, tallers de dansa i un concurs de curtmetratges, una fórmula que des del 2017 ha permès recaptar 80.000 euros per a treballar contra el càncer.

La novetat principal d’enguany serà la GeMverse Party, que tindrà lloc el 15 de juliol a Platea, amb tres propostes interactives. La primera, We are bits, una experiència de realitat virtual, dansa i física quàntica d’Helena Macruz i Daniel Cavalcanti que consisteix en la interacció ballada amb una ballarina virtual a través d’unes ulleres especials. La segona, Dibuixar música, un taller performatiu de dibuix conduït per Rafa Castañer amb el músic Chus Portela, una experiència musical i cinematogràfica al voltant de la representació gràfica de la música i del ball. Finalment, hi haurà una ballada Lindy Hop amb el grup Eagle Swing.

L’altra cita destacada és la gala de cloenda, Catalunya dansa contra el càncer, que el 16 de juliol reunirà al Teatre Municipal més d’una vintena de ballarins i ballarines solistes nacionals i internacionals. La gala es complementa amb el tradicional sopar còctel postfunció al Saló de Descans del mateix teatre.

El festival obrirà la seva edició 2023 el dijous 13 de juliol apostant per la salut des del moviment, amb tres tallers que relacionen l’expressió corporal i la salut integral: Relat de l’experiència, que permet compartir vivències a través de l’expressió corporal, Focusing, una ocasió per a escoltar el propi cos i manejar el que ens preocupa, i Sensacions mitjançant el massatge capil·lar i facial. Tots tres aniran a càrrec de professionals de la psicooncologia i la fisioteràpia de la Fundació Oncolliga Girona. El mateix dia al Caixa Forum Girona es durà a terme un col·loqui sobre càncer i identitats amb experts en psicooncologia, ginecologia, sexologia i sociologia.

Concurs de curtmetratges

Després de l’èxit de l’any passat, el festival ha decidit donar continuïtat al llenguatge cinematogràfic a través de la dansa. El divendres 14 de juliol al Cinema Truffaut tindrà lloc la projecció dels curtmetratges finalistes del concurs de cinema Dansa i identitats i l’entrega de premis pel jurat d’enguany. Fins ara, 58 propostes ja s’han presentat al concurs. Encara es pot participar fins a l’1 de juny a través de la pàgina web del certamen i de les plataformes ClickForFestivals, FilmFreeway i Festhome.

Totes les propostes tenen com a fil conductor el potencial de la dansa com a mitjà d’expressió d’emocions i idees a través del moviment, però també com a catalitzador per a la formació i celebració d'identitats individuals i col·lectives. La dansa té la capacitat de connectar les persones amb les seves arrels, explorar la seva identitat pròpia i construir un sentiment de comunitat al voltant d’experiències i sentiments compartits.

D'altra banda, el dissabte 15 de juliol al Pavelló de Fontajau tindrà lloc un Workshop de Gaga dirigit per Ariadna Montfort destinat a tots tipus de públic independentment del seu entrenament físic. Tothom hi és benvingut. Desenvolupat pel coreògraf Ohad Naharin, Gaga és un llenguatge de moviment destinat a ajudar els qui ho practiquen a augment la consciència i escoltar el ritme del cos i el plaer que el moviment proporciona.

Projecte educatiu

L’edició 2023 dona continuïtat al projecte educatiu Un viatge al món de la dansa iniciat l’any passat per tal d’arribar a les escoles de Girona. Aquest any, gràcies al suport i col·laboració de la Càtedra Moviment i Llenguatges de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sant Gregori, 260 alumnes de segon de primària de tres escoles diferents (Escola Àgora, Maristes Girona i Escola Montfalgars) poden participar in situ a un taller interactiu de dansa entre els mesos d’abril i maig. El taller permet conèixer la professió de la ballarina i del ballarí i descobrir el que s’amaga darrere del teló, passant d’ocupar el lloc de l’espectador a fer d’artistes per uns instants. Els artistes professionals Tess Buck i Volodomyr Fortunenko animen el taller presentat per la pedagoga Elisabeth Buck.

Tota la programació i les entrades estan disponibles al web del festival.