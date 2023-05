Una quinzena d'artistes com el col·lectiu teatral Las Huecas, Estel Boada, Mariona Naudin o Playmodes passaran per la quarta edició del cicle Si No Vols Pols No Vinguis a l'Era que organitza el col·lectiu Nyamnyam. Des del 2020, els Nyamnyam, Ariadna Rodriguez i Iñaki Álvarez, conviden artistes dedicats a les arts visuals, accions sonores o instal·lacions, entre altres formats, a l'espai Nyamnyam, la seva base d'operacions a Mieres, per desenvolupar propostes lligades al territori i al context on s'han de desenvolupar.

Ho fan en jornades pensades per passar tot el dia al mas garrotxí i poder interactuar amb els artistes, amb la col·laboració d'equipaments culturals i espais com el Bòlit, el Centre d'Art Contemporani de Girona o el festival TNT. En total, aquest any la programació de Si no vols pols no vinguis a l'era inclourà la participació d'una quinzena d'artistes de diferents disciplines repartits en quatre jornades, a primera de les quals és aquest dissabte. La primera jornada arrencarà amb l'acció sonora i la projecció de Mondego, d'Orquestina de Pigmeos i Katsunori Nishimura. El col·lectiu Orquestina de Pigmeos compartirà a Mieres el film que està realitzant a partir d'una acció al riu Mondego, a Portugal, a partir del relat entre real i mític d'un samurai seguint el curs fluvial, per reflexionar sobre les fronteres. Més tard, l'artista Clara Nubiola narrarà una passejada única portada a cap durant la residència artística a Faberllull en col·laboració amb l'Observatori del Paisatge de Catalunya. A l'exposició He caminat tots els carrers d'Olot fa una mirada irònica i reflexiva sobre la ciutat, el camp i la cartografia del terreny. Ja a la tarda, el protagonisme serà per a les arts en viu i Marta Echaves amb Tres veces dije fuego, un projecte de recerca sobre el foc que es pregunta sobre la violència i la mort. Les següents jornades del cicle seran el 10 de juny, l'1 de juliol i el 25 d'agost, amb activitats com ara un mapping estelar de Playmodes (lligat al festival Això Al Poble No Li Agradarà i en col·laboració amb el Bòlit) o una reflexió sobre l'estigma de la dona monstruosa a partir de la paraula i l'humor a càrrec de Mariona Naudin.