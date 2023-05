La plaça del Castell de Llagostera va ser l’escenari, aquest divendres al vespre, del concert inaugural de la sisena edició de l'Espurnes. El músic valencià Xavi Sarrià, exlíder dels Obrint Pas i el duet Ginestà, format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas, van ser els encarregats de posar la música a la vetllada de pagament del festival.

Dissabte vinent, 13 de maig, el certamen musical organitzat per la promotora la Tornada i el grup Sotrac es traslladarà a la seva ubicació original, el Parc de l’Estació del municipi, amb un format que mantindrà l’essència original i que oferirà tot un dia de concerts i activitats per a tots els públics. Els concerts començaran a primera hora de la tarda amb una programació que comptarà amb les actuacions del bisbalenc Mazoni, el ripollès Sergi Carbonell i els bascos Zetak com a caps de cartell, al costat de Jo Jet i Maria Ribot, Alba Morena i Emma Yuzz.